聯合報最新民調／綠委：沒有危機意識 必遭遇危機

針對本報立委選情調查，國民黨表示，民眾的訴求很簡單，就是希望政黨輪替；民眾黨表示，雖然選舉資源不比藍綠，但民眾黨立委參選人仍勤跑基層，努力宣傳理念，盼為選舉文化注入新風貌。

民進黨回應稱，對本報民調沒有看法。民進黨立委鍾佳濱則說，沒有危機意識的陣營，一定會遭遇到危機，民進黨向來不會對選舉過度樂觀，或是掉以輕心，目前多數民眾還是關心總統大選，現任立委強調的是長期經營，時事性的議題要即時回應，化解民眾的誤解或疑慮，整體來看還是很有信心。

國民黨立委李德維表示，國民黨目前在區域立委支持度領先，就是在這四年來監督中央的成績被民眾看見；國民黨只要展現團結氣勢，言之有物，繼續強力監督民進黨政府缺失，一定會被民眾看到，便有機會擴大領先，在明年選戰中，拿下更多席區域立委席次，重新反攻國會。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨會持續努力，團結在野，重返執政。

民眾黨立委張其祿表示，民眾黨上次沒有總統參選人，這次提名柯文哲參選總統，如果接下來柯文哲成為非綠陣營共主，相信民眾黨支持度會有所上升。

民眾黨發言人楊寶楨也說，民眾黨會持續努力，期盼同時為台灣的選舉文化注入新的風貌。

時代力量發言人余佳蒨表示，近期總統參選人的議題，確實讓時代力量比較沒有能見度；時代力量會以清晰的政見和有感的政績，搭配亮眼的不分區名單，全力爭取選民支持。

聯合報2024總統大選最新選情民調問卷內容詳見此連結

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