整理包／政黨票是什麼？提名不分區立委有哪些限制？哪些政黨可以提名2024名單

2024大選在即，各政黨都推派出最有勝算的候選人。除了正副總統參選人外，區域立委，不分區立委提名人選也備受關注。國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等政黨陸續公布不分區立委提名名單，到底政黨票是什麼？不分區立委是什麼？席次怎麼算？政黨的提名限制又是什麼？聯合新聞網帶你一篇看懂不分區立委各種規定。

依照提名的限制，今年預估有國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進、台灣團結聯盟、綠黨社會民主黨聯盟和新黨等政黨可以提名不分區立委。

登記開跑，各政黨都已經陸續公布提名名單，分別為國民黨(34席)、民進黨(34席)、民眾黨、時代力量(8席)、台灣基進黨(7席)、公民黨與台灣工黨(共推5席)、台灣麻將最大黨(3席)、台灣綠黨(3席)都已經公布，親民黨也在今天表態會預計登記10席。截至昨天為止，台灣基進已搶先完成登記。

三種：區域立委73席、原住民立委6席、不分區立委34席，總共113席。選舉當天，每位選民會拿到3張選票，分別是「總統票」、「立委票」和「政黨票」，其中，區域立委和原住民立委由立委選票決定；不分區立委則由政黨選票決定。

區域立委、原住民立委：只要年滿23歲，具有我國國籍，並在各該選舉區繼續居住4個月以上。

不分區立委：全名為「全國不分區及僑居國外國民立法委員」。選舉人年滿23歲，具有我國國籍，在國內繼續居住4個月可擔任全國不分區立法委員候選人；另曾在國內設有戶籍但已將戶籍遷出國外連續8年以上者，可擔任僑居國外國民立法委員選舉候選人。不過，這項選舉必須由政黨申請登記。

圖／翻攝自中選會網站

區域立委、原住民立委：候選人為自由登記參選，依法設立之政黨得推薦候選人。

不分區立委：候選人應由政黨申請登記，但申請登記之政黨須符合下列資格條件之一：

符合條件A政黨（上屆總統大選得票數超過2%）：國民黨、民進黨、親民黨

2020年中華民國總統選舉的候選人組合共有3組，分別為民進黨籍的蔡英文和賴清德，又稱「英德配」；國民黨籍的韓國瑜和無黨籍的張善政（2022年加入國民黨），合稱「國政配」；親民黨籍的宋楚瑜和無黨籍的余湘，合稱「宋余配」。

根據中選會公告的選舉結果，「英德配」的得票數為8,170,231，得票率57.13%；「國政配」的得票數為5,522,119，得票率38.61%；「宋余配」的得票數為608,590，得票率4.26%。因此，國民黨、民進黨和親民黨都符合條件A。

符合條件B的政黨（最近3次選舉政黨票，得票數超過2%）：

親民黨、台灣基進、時代力量、國民黨、民進黨、台灣民眾黨、台灣團結聯盟、綠黨社會民主黨聯盟、新黨

2024將迎來第11屆立委選舉，往回推算，最近3次的全國不分區立委選舉分別為2020、2016和2012，各政黨的得票數和得票率如下：

由上表得知，最近3次全國不分區立委選舉得票率，曾達百分之2以上的政黨為：親民黨、台灣基進、時代力量、國民黨、民進黨、台灣民眾黨、台灣團結聯盟、綠黨社會民主黨聯盟、新黨。

符合條件C的政黨（現有立委5人以上）：國民黨、民進黨、台灣民眾黨

根據立法院網站列出的第10屆立法委員名單，國民黨有37人，民進黨有62人，台灣民眾黨5人，時代力量3人，其餘5人為無黨籍及未經政黨推薦候選人，總計112人。國民黨、民進黨和台灣民眾黨符合這項條件。

符合條件D的政黨（2024立委選舉，推薦候選人達10人以上）：目前初步估計有國民黨、民進黨、台灣民眾黨等

2024總統立委選舉投票日落在明年1月13日，根據中選會排定的時程表，在11月20日至24日受理立委候選人登記申請，並於12月15日前審定立委候選人名單及通知抽籤。因此截至目前為止，尚未100%確定有哪些政黨會在此次的立委選舉中推薦超過10名候選人參選，目前初估符合這項條件的政黨為國民黨、民進黨和台灣民眾黨。

結論：依照上述四大條件來看，2024選舉符合申請登記不分區立委資格條件的政黨，預估有中國國民黨、民主進步黨、台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進、台灣團結聯盟、綠黨社會民主黨聯盟、新黨、綠黨，目前初步統計有10個政黨。

不分區立委設有5%的得票率門檻，政黨的得票率須達5%才可依比例、按最大餘額方法分配34席不分區立委。選舉日當天，選民投下的「政黨票」將會全國加總，再依各黨得票率分配席次。

舉例來說，假設A政黨的得票率為50%，用總席次乘以得票率「34*50%=17」，得出A政黨可以在2024立法院的不分區立委拿下17席，依選舉前該黨提名的「不分區立委名單」所排出的順序依序上位。同時，各黨當選名單中需有二分之一的婦女保障名額。

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