蛋風暴延燒北市大安立委選區 羅智強槓苗博雅

巴西蛋爭議延燒到北市大安立委選區，國民黨參選人羅智強批社民黨參選人苗博雅遲至前天才發聲，卻頻找北市府碴，提醒苗護航民進黨、棄守捍衛食安的民代責任，選民都看在眼裡。苗博雅回嗆，全民關心的食安議題淪為選舉操作，她是第一個索資關心雞蛋流向的議員卻被卡，難道是因她沒加入國民黨？

羅智強指，民眾普遍對這次民進黨的壞蛋風暴，感到非常不滿意，極度憂心家人吃到壞蛋、混蛋、過期蛋，許多選民向他抱怨苗缺席食安問題，想選大安區立委的苗博雅，竟然變啞巴、沒見苗博雅出來罵一句陳吉仲。苗沉默多日後，前天終於對「壞蛋問題」發聲，連續2篇貼文表面上在談蛋，卻在罵蔣萬安沒提供她資料。

社民黨立委參選人苗博雅。圖／聯合報系資料照

苗博雅反擊，畜產會9月19日提供巴西進口雞蛋流向資料給北市府，自己隔天就索資，北市府卻回應因屬業者商業資料，無法提供完整流向資料。她秀出衛生局第一時間給的資料全打上馬賽克，直呼非常離譜，簡直是羞辱、踐踏議員，衛生局還稱依法不能提供。她揭露北市府不給資料5小時後，藍營議員卻拿到無碼資料。

她表示，如果北市府只給這樣資料，羅智強可看出背後遮蓋的資訊？批北市府一份索資雞蛋流向也可以A、B稿，「一連串的政治操作斧鑿痕跡太明顯」，不滿第一時間索資要監督卻被卡，難道是因為她沒有加入國民黨？

針對議員批索資是否有顏色之分，台北市長蔣萬安昨秒回「沒有」，衛生局當天就把完整資料全部提供給需要的議員，「來索資我們全部都給」。

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