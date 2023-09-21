金門雙姝戰 尚文凱設競總 挑戰陳玉珍

民眾黨金門縣立委參選人尚文凱昨舉行競總成立茶會，和國民黨現任立委陳玉珍「兩個女人的戰爭」一觸即發。民眾黨主席柯文哲透過錄影發聲，他說，台灣不能再將金門等離島縣市視為是前線或偏鄉，地理距離不該是發展失衡理由。

民眾黨中央黨部秘書長周台竹站台力挺，多位縣議員出席打氣，尚文凱展現充沛人脈。

周台竹表示，柯文哲一直很重視金門選區，另有行程無法趕到金門，便透過錄影為尚文凱打氣。柯在影片中推崇尚文凱提出許多攸關金門發展的政見，包括修改離島建設條例，建立醫療特區、檢討國家公園管理規範等，對金門發展與需求至關重要。

尚文凱意有所指地說「做事比做秀重要」，人民感受不到中央的關照，雖然常看到現任立委質詢、上電視，還是難針對在地需求去解決問題，包括陸客遲遲無法入境，這些都讓地方鄉親感到失望與無奈。

國民黨立委陳玉珍透露，在登記後才會成立競選總部。記者蔡家蓁／攝影

陳玉珍回應，民進黨執政的中央對金門存有不公平待遇，甚至「一國二制」，以最近的雞蛋事件為例，她在立院曾質詢，為何金門雞蛋不能流通到台灣。她認為，金門與大陸往來密切，雙方應該友善互動，陳也痛批，民進黨執政下，很多政策都有仇中立場，應該拋開意識形態為人民著想。

陳玉珍透露，她的競選總部會在登記後才成立，她持續深耕地方，選舉是選民對她過去4年服務做驗收。

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