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「不期而遇」柯文哲 許瑞貴：以無黨籍選台東立委

中央社／ 台東縣18日電

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午到台東市天后宮參拜，擬參選立委的台東縣府前建設處長許瑞貴到場，與柯文哲「不期而遇」簡單晤談；許瑞貴表示，不會加入民眾黨，而是以無黨籍身分參選。

柯文哲由天后宮董事長林有德陪同，向媽祖上香、獻花及獻果，並與宮廟人員合照；柯文哲說，3年疫情過了，希望大家平安，平安就是福。

許瑞貴今年1月間向媒體表達參選下屆立委意願，隨即獲得農會系統支持，也陸續徵詢各方意見；許瑞貴是關山人，昨天在柯文哲走訪縱谷時並未現身，今天在天后宮等候柯文哲，但強調是「不期而遇」。

柯文哲與宮廟人員在廣場合照前，雙方在辦公室交談，許瑞貴也入內。許瑞貴告訴媒體說，柯文哲問他學經歷及從政背景，兩人禮貌性相互關心，未觸及具體議題；他此次參選立委，仍會以無黨籍身分參選。

許瑞貴曾任關山鎮第12、13屆鎮長，任滿後於2001年、2004年分別代表親民黨及民進黨參選立委，都敗給國民黨黃健庭，2005年再戰台東市長未成功；重返公職後先在台東縣議會服務，後來在黃健庭邀請下進入台東縣政府服務，先後擔任城鄉發展處長、農業處長、建設處長，直到今年1月請辭。

2024選舉 2024立委選舉 柯文哲

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