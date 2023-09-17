屏南立委選情多變 綠固票 藍未定

屏東下屆立委第2選區選情多變，民進黨徵召縣府民政處長徐富癸對上無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳，總統參選人賴清德第二度南下固票，高喊屏東兩席立委要全上。藍營人選持續難產，估計月底做出決定。

屏南是「小英故鄉」和前縣長潘孟安的本命區，綠營視立委席次為「囊中物」，不過原提名人許展維因捲入弊案退選，現任立委莊瑞雄拒選，民進黨上月徵召潘的子弟兵徐富癸參戰。

賴清德昨替黨籍立委參選人鍾佳濱及徐富癸助選，前縣長曹啟鴻也現身。賴說徐起步較慢，擔心知名度不夠，不過徐富癸從記者、立委助理至縣府民政處長，資歷完整，期待屏東兩席立委全上，國會過半。

國民黨人選未定，屏東縣黨部主委廖婉汝說，藍軍不會缺席，以萬餘票征戰縣長失利的蘇清泉是屏南人，被視為光復屏南立委失土的最強人選，黨中央迄未放棄勸進參選。蘇清泉力推與蘇震清之子蘇孟淳組「在野聯盟」，因蘇震清的綠軍色彩濃，且表明不會公開幫侯友宜站台，影響面廣，黨中央會通盤考量，月底做出決定。

蘇清泉說，選完兩屆縣長再戰屏南區域立委，外界有意見，爭取國民黨不分區立委的心未改變。蘇孟淳說，尊重藍綠決定，不排斥與藍、綠或第三勢力合作，以屏東在地福祉為依歸的方向，不會改變。

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