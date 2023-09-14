宜蘭反核挺核論戰／綠掛看板砲轟 藍立委參選人回嗆

國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷日前表態若核四安全為何不能用？民進黨縣議會黨團昨在街頭掛看板，批黃「不顧宜蘭人死活」，為了黨意、悖離民意；黃琤婷反擊，蔡總統任內調漲3次電價，連帶萬物齊漲，民進黨把政治利益擺第一，缺電影響民生經濟，「政府有感受人民的痛苦嗎」？

民進黨縣議會黨團昨開記者會說要堅持反核立場，捍衛生命安全，議員陳文昌說，前黨主席林義雄1994年為反核，展開核四公投千里苦行，2021年四大公投，有63%宜蘭人不贊成重啟核四。

議員吳宏謀說，他曾在議會提案下架核四廠、不能重啟，黃琤婷身為立委參選人竟執意重啟，違背宜蘭人反核四決心。議員呂惠卿說，核四廠距離宜蘭最近只有8公里，若發生核安事故，要逃去哪裡？

黃琤婷回批，民進黨為反對而反對，民進黨團為了選舉，把能源政策泛政治化，無視於台灣企業界和社會大眾早已飽受停電、跳電之苦。

她說，漲電價，萬物齊漲，蔡總統曾說10年不漲電價，結果任內漲了3次，政府有感受人民的痛苦嗎？美國商會、歐洲商會早就警示台灣供電脆弱、綠能進度落後，民進黨「非核家園」神主牌跳票，應務實改弦更張，不能為了政治利益，跳票也在所不惜。

黃諷刺，民進黨打著核災危險的幌子，卻對日本排放核汙水一事不敢吭聲，豈不自相矛盾？「沒有核安就沒有核能，民眾安全不只是第一順位，更是唯一選擇」。

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