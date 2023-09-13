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土城三峽立委選戰／林金結合體朱立倫 吳琪銘讓政績說話

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
國民黨主席朱立倫（中右）昨陪立委參選人林金結（中左）連跑土城、三峽多家宮廟參香。記者李定宇／攝影
國民黨主席朱立倫（中右）昨陪立委參選人林金結（中左）連跑土城、三峽多家宮廟參香。記者李定宇／攝影

2024立委選戰逐漸白熱化，國民黨主席朱立倫昨到新北市輔選，為立委參選人林金結拉抬聲勢，土城、三峽選區現任立委吳琪銘以陸戰為重，「母雞」、民進黨總統參選人賴清德預計10月助陣，雙方陣營都找大咖壯大聲勢。

朱立倫昨陪林金結連跑4場宮廟參香、拉票，首場到土城五穀先帝廟，黃國定黨部助陣，現場超過600人，氣氛沸騰。朱立倫說，林金結2020選立委敗陣，主因是國民黨不夠團結，希望這次能團結一致，凝聚所有力量支持林金結。

林金結二度挑戰吳琪銘，回顧2020年立委選舉，當時郭台銘支持的李縉穎以無黨籍參選，吸走3萬8977票，林金結獲得7萬3686票，吳琪銘則以9萬2665票勝出。

擔心郭台銘陣營派人出馬挑戰，林金結與郭台銘保持熱絡互動，不料7月在順聖宮同框時台下發放「立委支持林金結、總統支持郭台銘」字樣扇子，引來風波。林金結昨解釋，他身為順聖宮榮譽主委，郭台銘過往也曾給支持，理當出面接待。林金結近期掛出多面與國民黨總統參選人侯友宜合體看板，強化挺侯印象，鞏固藍軍基本盤。

林金結來勢洶洶，現任立委吳琪銘策略是避免與林金結交鋒，不想炒熱選情或拉抬對手聲勢，吳琪銘訴求「讓問政成績說話」，端出政績包含土城變電站改建、司法園區及推動金城交流道等，近來也舉辦多場親子活動，搶攻中間選票。

吳琪銘（右二）預計10月邀總統參選人賴清德助陣，團隊也爭取蔡英文總統到選區輔選。圖／吳琪銘團隊提供
吳琪銘（右二）預計10月邀總統參選人賴清德助陣，團隊也爭取蔡英文總統到選區輔選。圖／吳琪銘團隊提供

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