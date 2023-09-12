賴品妤2事件民調下滑 郭正亮曝1關鍵：基層風評不佳！

賴品妤因跌倒事件及父親賴勁麟賺綠能財，引發外界關注與討論聲浪，根據最新民調顯示，代表國民黨參選新北市第12選區的議員廖先翔，以47%的支持度，領先31%的賴品妤，兩人相差了16個百分點。而前立委郭正亮指出「賴品妤在地方協調會或會勘都不常出席，在基層來講她當立委期間有不好的風評」。

賴品妤上個月（8月）24日在媒體追訪途中不慎跌倒，她怒控記者「你為什麼推我？」但事發後又在臉書改口「被對方狂追才跌倒」，要求「譴責假記者真新聞製造業的惡劣行為」，又因賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，她被冠上「雲豹小公主」的稱號。

而昨（11）日郭正亮針對賴品妤的民調發表看法，他在政論節目《新聞大白話》指出「廖先翔是在地基層實力很強的市議員，得票數很高，而賴品妤在地方的協調會或是會勘，本來就不常出席，就基層來講，她當立委期間有不好的風評」。

根據《TVBS民調中心》顯示，有47%選民支持廖先翔，31%支持賴品妤，雙方相差了16個百分點，有21%尚未決定，從選民年紀來分析，20-29歲、30-39歲的年輕選民支持廖先翔的比率超過5成，超於賴品妤2成5的支持度，40-49歲的選民支持度則兩者差異不大，50-59歲、60歲以上選民支持廖先翔較多，50-59歲有54%支持賴品妤。

郭正亮也評論，「加上雲豹事件後，這個民調反應是可以理解的，賴品妤的父親本來擁有相當的實力，還有新潮流的整個系統，但她沒有好好珍惜這個機會，有點可惜，本來有空間可以表現，但現在我們也不記得她在立委任內，曾做過哪些引起大家注意的事情」。

udn討論區