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中正萬華藍委初選陷內戰 恐傷選情

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
國民黨中常會確定提名鍾小平戰中正、萬華區立委。圖／國民黨提供
國民黨中常會確定提名鍾小平戰中正、萬華區立委。圖／國民黨提供

國民黨在台北市第五選區（中正、萬華）確定提名鍾小平參選立委，引發參選人應曉薇不滿並報備參選，她昨天質疑初選民調有問題，控鍾小平領先民調不可信、郭昭巖使詐。鍾表示民調和參選人都無關；郭認為應的說法已可讓她提告。藍營支持者憂心黨內分裂傷選情。

台北市黨部6月11至13日針對該選舉區進行全民調，從有意參選立委的台北市議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平3人選出代表藍營的參選人，後來發現兩家民調公司的民調結果落差太大，沒有公布。

應曉薇指出，中央黨部推薦的民調公司，在2020年總統大選時就曾經有民調誤差值過大的前例，所以才會遭到質疑，UC雲端總機交易，每一支手機可綁定300支室內電話，對手、同黨議員郭昭巖教導阿公、阿嬤接電話要說自己25歲，這樣可以獲得青年加權近3倍，進而獲取高民調。

郭昭巖回應，根本沒有所謂的教戰手冊，「這樣真的可以提告」，她表示，「連總統大選都很難拉票了，我都忍辱負重，不懂為什麼還會搞這一齣。」

鍾小平呼籲藍營要團結，並還原6月中旬的情況，當時國民黨中央黨部挑選9間常合作的民調公司，提供給台北市黨部挑選，過程一切保密，最後展開民調、接到電話，才知道是哪2間公司，「這都和三個議員無關」。

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