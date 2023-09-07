鍾小平獲提名喊團結 應曉薇說參選到底

國民黨中常會昨提名北市議員鍾小平參選台北市中正、萬華選區立委，初選對手、北市議員應曉薇說要參選到底，並稱作弊民調提名遭秒殺、邊緣，鍾小平昨感謝對手應曉薇與議員郭昭巖的承讓，這次選舉國民黨一定要團結，對於應曉薇說法不予置評。

國民黨黨中央昨公布民調結果，在公信力民調方面，郭昭巖獲37.632%支持率、鍾小平為34.152%、北市議員應曉薇為28.216%；在典通民調方面，鍾小平獲得42.645%支持、郭昭巖為31.594%、應曉薇為25.761％。三人平均支持率分別為，鍾小平38.398%、郭昭巖34.613%、應曉薇26.989%。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，民調結果出爐後，就有人質疑兩家民調公司有部分落差，因此黨中央去了解民調內容、方法、取樣等科學證據，最後認為民調本身並沒有問題；如果都依科學依據去做，差距確實可能存在，這是大家事前決定的方法，不能說不算再來一次，否則可能會引起更多不必要爭議。

應曉薇表示，國民黨依據作弊民調所提名人選，第一時間已遭到秒殺、邊緣，為了黨與基層百姓，自己決定報備參選，有多名里長高掛「本里拒絕鍾小平參選立委」是因去年選舉，鍾小平派自家人與競爭里長，導致國民黨籍里長落選，掛布條是為了出氣。

面對藍營可能有兩人參選，無黨籍參選人于美人昨稱，民進黨是唯一獲利者，但這會激發她更大鬥志，未來會更加努力。民進黨參選人吳沛憶說，鍾小平選戰經驗豐富，雖然準備十足，但心態上不敢大意，仍要全力應戰，爭取選民認同。

鍾小平說，民調他是領先的、吳沛憶第二、于美人墊底，黨提名他後證實沒有禮讓于美人，雙方票源有衝突，未來也會防範于美人滲透基層。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹曾說，兩家民調公司所做民調落差範圍太大；如今說一切尊重黨中央。鍾小平說，他會拜訪黃呂錦茹，這個區雖然略為領先，但還是需要黨機器輔選。黨要團結，小我小一點、大我大一點，相信黃呂錦茹會幫忙，也一定親自爭取郭昭巖、應曉薇幫忙，缺一角都不行。

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