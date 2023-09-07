聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍾小平獲提名喊團結 應曉薇說參選到底

聯合報／ 記者鄭媁鍾維軒／台北報導
國民黨中常會通過北市第5選區立委提名案，依據民調結果，提名現任北市議員鍾小平（中）參選。記者鄭媁／攝影
國民黨中常會通過北市第5選區立委提名案，依據民調結果，提名現任北市議員鍾小平（中）參選。記者鄭媁／攝影

國民黨中常會昨提名北市議員鍾小平參選台北市中正、萬華選區立委，初選對手、北市議員應曉薇說要參選到底，並稱作弊民調提名遭秒殺、邊緣，鍾小平昨感謝對手應曉薇與議員郭昭巖的承讓，這次選舉國民黨一定要團結，對於應曉薇說法不予置評。

國民黨黨中央昨公布民調結果，在公信力民調方面，郭昭巖獲37.632%支持率、鍾小平為34.152%、北市議員應曉薇為28.216%；在典通民調方面，鍾小平獲得42.645%支持、郭昭巖為31.594%、應曉薇為25.761％。三人平均支持率分別為，鍾小平38.398%、郭昭巖34.613%、應曉薇26.989%。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，民調結果出爐後，就有人質疑兩家民調公司有部分落差，因此黨中央去了解民調內容、方法、取樣等科學證據，最後認為民調本身並沒有問題；如果都依科學依據去做，差距確實可能存在，這是大家事前決定的方法，不能說不算再來一次，否則可能會引起更多不必要爭議。

應曉薇表示，國民黨依據作弊民調所提名人選，第一時間已遭到秒殺、邊緣，為了黨與基層百姓，自己決定報備參選，有多名里長高掛「本里拒絕鍾小平參選立委」是因去年選舉，鍾小平派自家人與競爭里長，導致國民黨籍里長落選，掛布條是為了出氣。

面對藍營可能有兩人參選，無黨籍參選人于美人昨稱，民進黨是唯一獲利者，但這會激發她更大鬥志，未來會更加努力。民進黨參選人吳沛憶說，鍾小平選戰經驗豐富，雖然準備十足，但心態上不敢大意，仍要全力應戰，爭取選民認同。

鍾小平說，民調他是領先的、吳沛憶第二、于美人墊底，黨提名他後證實沒有禮讓于美人，雙方票源有衝突，未來也會防範于美人滲透基層。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹曾說，兩家民調公司所做民調落差範圍太大；如今說一切尊重黨中央。鍾小平說，他會拜訪黃呂錦茹，這個區雖然略為領先，但還是需要黨機器輔選。黨要團結，小我小一點、大我大一點，相信黃呂錦茹會幫忙，也一定親自爭取郭昭巖、應曉薇幫忙，缺一角都不行。

2024選舉 2024立委選舉 鍾小平 國民黨

延伸閱讀

中正萬華立委選舉恐成四腳督...被指「唯一獲利者」 民進黨吳沛憶發聲了

鍾小平獲提名！國民黨：2民調確有差距 但憂重作引爭議

鍾小平在一片雜音中被提名參選中正萬華立委 藍營北市黨部主委回7字

鍾小平獲國民黨提名 郭昭巖要黨公布民調勇敢接受公評

相關新聞

鍾小平獲提名喊團結 應曉薇說參選到底

國民黨中常會昨提名北市議員鍾小平參選台北市中正、萬華選區立委，初選對手、北市議員應曉薇說要參選到底，並稱作弊民調提名遭秒...

蔣萬安指藍營在北市「這2區」立委選戰艱困 綠：因在地民代經營頗獲好評

台北市長蔣萬安今在裝訪中提到，台北市8選區立委選戰，有2區艱困、1區複雜、5區穩定，點出張斯綱挑戰的士林北投、游淑慧挑戰...

中正萬華立委選舉恐成四腳督...被指「唯一獲利者」 民進黨吳沛憶發聲了

國民黨中常會提名鍾小平戰中正、萬華區立委，同黨應曉薇也說要報備參選到底，還有于美人在基層划水，加上民進黨吳沛憶恐成四腳督...

鍾小平獲提名！國民黨：2民調確有差距 但憂重作引爭議

國民黨中常會今確定提名鍾小平戰中正、萬華區立委，仍有反彈聲浪。國民黨文傳會主委林寬裕今在中常會後受訪表示，在參與民調者提...

輸了民調贏了聲量？ 高嘉瑜力壓港湖二對手

台北市第四選區內湖、南港區選戰激烈，民進黨現任立委高嘉瑜拚連任，國民黨立委參選人李彥秀來勢洶洶，基進黨吳欣岱砲火猛烈。網...

張斯綱辦「客廳會」傾聽在地心聲 盼黨部協調促成在野團結

2024大選倒數四個多月，台北市長蔣萬安今接受廣播專訪，評估北市立委選情「兩區艱困、一區複雜、五區穩定」，點出張斯綱挑戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦