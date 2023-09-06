傳獲藍提名 鍾小平說不知情

國民黨台北市中正、萬華立委選區人選未定，昨傳出黨中央要提名北市議員鍾小平參選，鍾昨僅回應「不清楚中央提名作業、提名事宜一切尊重中央」，黨內對手郭昭巖、應曉薇昨再提黨內初選民調有疑慮，應曉薇甚至派人將報備參選文件送至黨中央，市黨部主委黃呂錦茹則在截稿前未回應。

中正、萬華選區目前已有民進黨議員吳沛憶、無黨籍媒體人于美人等人確定參戰，但國民黨因初選民調有爭議，遲遲未提名，昨提名鍾小平消息一出，鍾電話一度轉入語音信箱，起初僅透過助理表示，自己不知情，一切都尊重黨中央決定。隨後再透過LINE媒體群組回應，「小平不清楚中央提名作業、提名事宜一切尊重中央。」

應曉薇表示，尊重國民黨依合法規範徵召，唯獨不能接受民調舞弊者，特別是這民調是連台北市黨部主委都曾在審查委員會指出差異過大，若黨中央執意依此份民調數據，那只會是更大的傷害。

她強調，黨中央不曾來過中正萬華，民調誤差值來到10個百分點都沒有處理，「黨中央不能把不團結的大帽子扣在議員頭上，黨中央若是要遮醜的話，我也會發聲」，因此派人到黨中央遞交報備參選文件。

郭昭巖指出，有聽說黨中央會提名鍾小平，屆時公布後才會再作評論，如果公布的話，一定也要將初選民調、依據等公告出來，這才能解除大眾的疑惑，「中正、萬華鄉親都守著電話民調，我們只支持正派、認真努力的候選人」。

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