基隆飛灰案 藍綠立委參選人互槓

基隆市政府將垃圾焚化後有汙染性的飛灰重新招標，引發藍綠立委參選人隔空互槓，民進黨鄭文婷指控市府付出的飛灰處理費暴增，酸「議員不是市長謝國樑的橡皮圖章」，批林沛祥漠視市民荷包失血。林沛祥轟鄭不該短視近利，反問「我們是否要犧牲下一個世代的未來，換取眼前利益？」

基隆市政府與永盛公司廢棄物處理BOO促參案契約屆滿未續約，將垃圾焚化後有汙染性的飛灰重新招標由吉衛公司運到高雄處理。

鄭文婷質疑市府限縮廠商投標資格，涉嫌規格綁標，上周到基隆地檢署告發市長謝國樑涉圖利罪。謝回應，歡迎提告，質疑議員別有用心，強調市府完全公平、公正，合約到期後，依法重新招標，就讓檢調查明。

鄭近日把砲口轉向對手林沛祥，在臉書詢問林沛祥對市府飛灰處理費暴增有何看法？猛酸政治人物不能只會站路口向通勤民眾問好，要會做功課。

林沛祥在臉書回應，反問鄭「我們是否要犧牲下一個世代的未來，換取眼前利益？」林直言，政治人物要看政策具體成效，不應只看短期利益，要重視對社會長遠的影響。

林也說，四接議題不是基隆市府說了算，但灰渣可以，不必將問題留給下一代，下一代不該是犧牲品，他回嗆鄭，「難道要為了便宜行事，將飛灰留在基隆嗎？」

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