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新北新店選戰／曾柏瑜勤跑基層 羅明才拚後援會

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
民進黨立委參選人曾柏瑜（左）深入基層。記者李成蔭／攝影
民進黨立委參選人曾柏瑜（左）深入基層。記者李成蔭／攝影

民進黨總統參選人賴清德近期頻攻國民黨總統參選人侯友宜本命區新北，日前到新店區跑行程，盼發揮母雞帶小雞效應，拉抬立委參選人曾柏瑜聲勢。曾柏瑜勤跑基層、政策客廳會打底，10月將成立總統立委聯合競總；現任立委羅明才也在臉書宣布，23日成立大文山區國民黨總統立委後援會，選情逐漸升溫。

新北市議員陳乃瑜大力輔選曾柏瑜，衝刺知名度及能見度；羅明才有現任優勢，透過立法院財政委員會下鄉考察等方式深入基層，也貼近第一線里長、議員，爭取資源建設地方。

曾柏瑜說，她數度參選大新店區議員、立委，選民對她不陌生，但任職民代時間短，除勤跑基層，也主打交通、社福、觀光發展等議題，規畫多場客廳會、工作坊與民眾討論政策，16日將舉辦大型親子活動，預計10月與賴清德成立聯合競總。

陳乃瑜分享，她跟曾柏瑜過去在318學運結識，有革命情感，她選議員時，時任議員的曾柏瑜很幫忙，她理當全力輔選。陳也說，大新店區需要改變之處很多，長久以來交通問題遲遲沒得到解決，也欠缺公托資源，大新店選民結構藍大於綠，綠營要用更大力氣拚翻轉。

國民黨立委羅明才（中）拚八連霸。記者李成蔭／攝影
國民黨立委羅明才（中）拚八連霸。記者李成蔭／攝影

藍營黨務人事分析，新店堪稱是全國最深藍選區，羅明才尋求八連霸，選情穩定。會不會擔心選民喜新厭舊？這名藍營人士說，羅性格親民，大小活動親力親為，基層組織扎實，且問政成績不俗，是能一再連任原因。

要挑戰資深立委難度不小，曾柏瑜勤跑基層，試圖鬆動羅明才基層組織，新店近年新移入人口多，曾柏瑜努力搶攻中間及青年選票。

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