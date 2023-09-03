金門破選舉賭盤立委助理涉案 選將憂影響選情

刑事局掃蕩選舉賭盤，查獲金門組頭竟是陳玉珍助理董家瑋，引起地方熱議，董透過臉書喊冤「我有簽賭，但是我絕對不是組頭」，沒有利用職權去做任何為非作歹的事。陳玉珍低調未回應；民眾黨金門縣立委參選人尚文凱憂心，有人會利用賭盤去影響明年的選舉。

據調查，董家瑋被認定是組頭偵辦，但他聲稱自從到陳玉珍服務處工作後，就沒去投注站，目前董家瑋無保釋回候傳，警方說，全案還在深入調查釐清，未來可能會以經營賭博罪將董移送。

董家瑋在臉書澄清表示，他沒有用工作職權去做任何為非作歹的事，也沒有用家人的職務來掩護任何事。幾年前他曾有線上賭博的壞習慣，但他絕對不是組頭，那是他個人的不良習慣與行為，是在加入服務團隊之前的事。

「曾做過的事我不迴避，我來承擔。」董家瑋強調，會對自己的行為負責，坦然面對司法調查，會作為生命中最大的警惕。

民眾黨金門縣立委參選人尚文凱表示，此案傳聞已久，相信檢警調會去調查清楚，但她比較憂心的是，背後是否有人會利用賭盤去影響明年的選舉。

縣警局表示，經查董家瑋的父親董姓小隊長，所承辦業務為不良幫派組合檢肅等，與網路賭博查緝業務無相關。此案目前由檢察官偵查，後續如有發現董姓小隊長有違法、違紀等不法事證，警局查處決不寬貸。

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