新北立委參選人何博文、國教院長鄭淵全 皆否認論文抄襲

論文疑似抄襲事件頻傳，藍營昨指控民進黨新北市立委參選人何博文的淡江大學碩士論文抄襲，甫接任國家教育研究院長的清華大學教授鄭淵全則抄襲指導學生的論文，並兩度拿去投稿。何博文、鄭淵全否認抄襲；何博文喊話對手、藍營立委洪孟楷，不要躲在國民黨小雞後面，「敢出來指控我一定告他」。

洪孟楷則反擊，「急著抹黑別人並不會讓自己變成白，扯選舉只是轉移焦點。」他說，何博文第一時間扯選舉，「莫名其妙，難道是國民黨要你抄襲的？」民進黨近來強調學倫，有抄襲就要退選，請民進黨主席賴清德不要切割，「是否願意為何博文抄襲背書？」

國民黨指控，何博文二○○四年淡江陸研所碩論「中國大陸人民代表大會制度改革之研究」，抄襲一九九三年文化大學陸研究所研究生張淳翔、二○○三年政大東亞所研究生張執中的碩士論文。相似度經系統Turnitin比對高達百分之五十八，論文「結論」十一頁中有十頁抄襲。

國民黨立委王鴻薇則指出，鄭淵全抄襲學生吳慧真二○○六年出版的新竹教育大學「台中縣市國小校長課程領導角色知覺與踐行關係之研究」碩論，據iThenticate軟體比對跑出百分之七十九相似度，將其投稿到二○○六年九月「當代教育研究季刊」、「新竹教育大學學報」，完全是老師抄襲學生並獨占學術成果。

賴清德昨下午替何博文站台助選，晚間再透過新聞稿力挺，表示認識何博文廿年，當時何是專業、公正、客觀的資深新聞記者，放棄記者工作來投入政治，也是很有決心的人，拜託支持讓何進國會。

何博文則提出三點聲明，包括經「快刀系統」比對整部論文相似度百分之十四點六六，未逾越淡江獲得碩士標準；願配合接受學術倫理委員會審查；洪孟楷為選情惡意指控已涉違反選罷法。

鄭淵全表示，爆料非事實，當年論文納入不少實務經驗，學生是跟著指導教授學習，研究取向當然相近，「這些都是我的東西」，絕無抄襲。教育部表示，清大已依規定啟動程序進行學倫案件調查。

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