陳癸佑參選 南投二選區綠分裂

南投縣水里鄉前鄉長陳癸佑抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，便拒繳公職分攤金以表達訴求，遭民進黨停權處分後，昨天宣布將以無黨籍參選南投縣第二選區立委，不會接受勸退；蔡培慧則認為是好事，強調民主國家要尊重每個人的參政意願，有競爭才有進步。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒說，陳癸佑目前是黨員，但仍停權中，因為黨內立委提名已經確定，希望能和陳癸佑斡旋、協商，如果陳還是堅決參選，將由黨中央依相關規定處理。

陳癸佑表示，南投立委選舉一直都是藍綠分庭抗禮局面，去年南投縣長選舉，他為抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，一度因拒繳公職分攤金而遭停權處分，但服務地方多年，深知民眾需求，因此深思之後，決定參選，9月6日舉行參選說明會，強調自己以民意為依歸，爭取3成多的中間選票。

蔡培慧說，陳癸佑要投入南投立委的選舉，她覺得是好事，尊重每個人參政的意願，有競爭才有進步，未來仍持續監督國家的預算，全力爭取交通、醫療、教育的發展規劃。

國民黨參選人游顥則指出，民進黨南投分裂成空降與在地的綠營，盡管民進黨在南投縣內戰，但自己一定全力以赴，爭取為地方服務與建設，促進中央地方建設一條線，得到南投鄉親最大的認同與支持。

2019年陳癸佑曾以水里鄉長身分，代表民進黨帶職參選南投縣第二選區立法委員，雖以2萬票之差不敵挑戰3連霸的立委許淑華，但大致還維持4成的綠營基本盤，水里鄉長任期結束後，去年再參選鹿谷鄉長，不敵現任鄉長邱如平。

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