聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳癸佑參選 南投二選區綠分裂

聯合報／ 記者江良誠黑中亮／南投報導
前水里鄉長陳癸佑抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，前晚在個人臉書宣布參選南投縣第二選區立委選舉，將以無黨籍參選，不會接受勸退。圖／翻攝自陳癸佑臉書
前水里鄉長陳癸佑抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，前晚在個人臉書宣布參選南投縣第二選區立委選舉，將以無黨籍參選，不會接受勸退。圖／翻攝自陳癸佑臉書

南投縣水里鄉前鄉長陳癸佑抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，便拒繳公職分攤金以表達訴求，遭民進黨停權處分後，昨天宣布將以無黨籍參選南投縣第二選區立委，不會接受勸退；蔡培慧則認為是好事，強調民主國家要尊重每個人的參政意願，有競爭才有進步。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒說，陳癸佑目前是黨員，但仍停權中，因為黨內立委提名已經確定，希望能和陳癸佑斡旋、協商，如果陳還是堅決參選，將由黨中央依相關規定處理。

陳癸佑表示，南投立委選舉一直都是藍綠分庭抗禮局面，去年南投縣長選舉，他為抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，一度因拒繳公職分攤金而遭停權處分，但服務地方多年，深知民眾需求，因此深思之後，決定參選，9月6日舉行參選說明會，強調自己以民意為依歸，爭取3成多的中間選票。

蔡培慧說，陳癸佑要投入南投立委的選舉，她覺得是好事，尊重每個人參政的意願，有競爭才有進步，未來仍持續監督國家的預算，全力爭取交通、醫療、教育的發展規劃。

國民黨參選人游顥則指出，民進黨南投分裂成空降與在地的綠營，盡管民進黨在南投縣內戰，但自己一定全力以赴，爭取為地方服務與建設，促進中央地方建設一條線，得到南投鄉親最大的認同與支持。

2019年陳癸佑曾以水里鄉長身分，代表民進黨帶職參選南投縣第二選區立法委員，雖以2萬票之差不敵挑戰3連霸的立委許淑華，但大致還維持4成的綠營基本盤，水里鄉長任期結束後，去年再參選鹿谷鄉長，不敵現任鄉長邱如平。

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

蘇拉逼近南投防山區成孤島 調配物資、各校彈性停班課

前水里鄉長陳癸佑宣布參選 無黨籍角逐南投二選區立委

南投聯合徵才9月2日登場 428職缺平均薪資逾3萬5千元

【專家之眼】南投遭逢巨災 陳建仁還能玩弄政治？

相關新聞

陳癸佑參選 南投二選區綠分裂

南投縣水里鄉前鄉長陳癸佑抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，便拒繳公職分攤金以表達訴求，遭民進黨停權處分後，昨天宣布將以無黨...

林靜儀、林志潔推愛台灣競選小物 吳晟父子吟詩獻唱

民進黨立委林靜儀、新竹市立委參選人林志潔今天公布「愛台灣」競選小物，包括毛巾、彈力帶、口罩掛架及擋泥板，詩人吳晟、歌手吳...

前水里鄉長陳癸佑宣布參選 無黨籍角逐南投二選區立委

前水里鄉長陳癸佑抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，便拒繳公職分攤金以表達訴求，遭停權處分後，昨晚在個人臉書宣布參選南投縣第...

藍抗議被合體 郭台銘團隊：不知情

郭台銘前天宣布參選下屆總統，高雄市區日前掛出郭與5名國民黨高雄市立委參選人合體看板，國民黨高雄市黨部主委黃昭順及多名立委...

賴清德至高雄輔選：李柏毅如當選立委 代表民進黨8席全壘打

民進黨總統參選人賴清德今天下午到高雄左營區蓮池潭泮咖啡，與代表民進黨參選左楠區立委的市議員李柏毅、及現任左楠區立委劉世芳...

賴清德南下拉抬屏東立委選情 藍營：最遲9月底前推人選

民進黨總統參選人賴清德今南下為黨提名的屏南立委參選人徐富癸輔選，上午到車城看海美術館參觀、出席造勢活動，中午隨車抵達枋寮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦