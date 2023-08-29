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新北三重選戰／李坤城vs.蔡明堂 綠營整合成關鍵

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
國民黨徵召前議員蔡明堂出戰。本報資料照片
國民黨徵召前議員蔡明堂出戰。本報資料照片

新北立委第3選區（三重）結構向來綠大於藍，現任立委余天放棄連任，前議員李坤城接棒，對上國民黨前議員蔡明堂。綠營在該選區初選激烈，內戰殺到見骨，如何撫平黨內裂痕成為考驗。蔡明堂有藍軍大老李乾龍布局，他評估蔡明堂基層扎實，綠營分裂難修復，有機會為藍軍攻下這一席。

民進黨李坤城曾任3屆市議員，地方實力雄厚，雖是蘆洲出身，但議員選區包含三重，也為當地爭取許多建設；藍營蔡明堂從台北縣時代起，有6屆議員資歷，深耕基層與棒球界，他強打三重在地人形象，且基層實力雄厚，被認為有機會一搏。

三重選區2020年有7人參選，仍以藍綠兩黨相爭為主，2020年余天以9萬多票，擊敗藍軍禮讓的李翁月娥。余宣布不再參選後，綠營評估只要能通過初選，「頭過身就過」，初選競爭激烈。

民進黨新北立委第3選區（三重）參選人李坤城。記者葉德正／攝影
民進黨新北立委第3選區（三重）參選人李坤城。記者葉德正／攝影

隸屬正國會的李坤城為展現決心，放棄連任議員，初選過程，蘇系議員李余典、英系議員彭佳芸表態競爭，三方廝殺慘烈，如何解開彼此心結是棘手難題。

李坤城指出，三重沒有想像這麼綠，除鞏固綠營基本盤，他會透過政策論述，全力爭取中間選民，包括三重捷運建設、果菜市場搬遷、銀新未來城等，都是地方關心重點，居住正義、停車場議題也是有感議題。藍營指他非在地人，李坤城說，過去他是三重、蘆洲選區議員，兩區都是服務對象，會用政見與論述爭取支持。

蔡明堂操盤手李乾龍分析，綠營分裂難解，蔡明堂在基層扎根深，服務有口碑，雖然三重綠大於藍，只要加強整合，並爭取中間選民，翻轉機會大。

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