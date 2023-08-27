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強颱蘇拉穿台機率大！東南部首當其衝 熱帶低壓「海葵」恐短時間成颱

吳音寧傳遞從政理念 行動奉茶車深入田邊和漁村

中央社／ 彰化縣27日電
民進黨彰化縣第3選區立委參選人吳音寧推出行動奉茶車，以白色改裝卡車結合台灣早期奉茶文化，深入彰化西南角與鄉親「搏感情」，吳音寧並表示，只要行程允許，她會在車上親自為鄉親奉茶，並暢聊地方發展願景。圖／吳音寧競選團隊提供
民進黨彰化縣第3選區立委參選人吳音寧推出行動奉茶車，以白色改裝卡車結合台灣早期奉茶文化，深入彰化西南角與鄉親「搏感情」，吳音寧並表示，只要行程允許，她會在車上親自為鄉親奉茶，並暢聊地方發展願景。圖／吳音寧競選團隊提供

民進黨彰化縣第3選舉區立法委員參選人吳音寧推出行動奉茶車，透過台灣早期特有奉茶文化深入村里，包含社區據點、田邊、漁村、宮廟、大樹下，除讓民眾解渴也傳遞從政理念。

拚戰對手國民黨立委謝衣鳯，吳音寧持續以有限資源深入地方，近期推出「台灣510行動奉茶車」用1輛白色改裝卡車結合台灣早期獨有奉茶文化，深入彰化西南角與鄉親「搏感情」，從選區10個鄉鎮社區長照據點開跑，並巡迴廟埕、大樹下等人潮聚集處放送參選理念。

吳音寧競選團隊透過新聞稿表示，奉茶車是吳音寧藝術界友人陳昱良打造，車名取自「台灣吳音寧」諧音讓長輩好記、好念，車上備有大城鄉的地瓜葉茶，清涼止渴，還有螢幕播放影像政見，外觀設計以10鄉鎮作為意象，搭配斗笠、茄芷袋、月琴等鄉村風情裝飾。

吳音寧說，早期台灣農鄉社會，路旁街角常看到備有茶水的鋁茶壺供路人解渴，奉茶人家用一壺清茶表達對過路人的關心，這種對奔波勞動者感同身受的體貼表現，是台灣農鄉社會特有人情溫暖；只要行程允許，她會在車上親自為鄉親奉茶，並暢聊地方發展願景。

吳音寧表示，選區幅員遼闊且青壯人口外流嚴重，加上天氣炎熱，組織動員不易，因此希望透過行動奉茶車主動靠近鄉親，除固定到關懷據點親近長輩，還會深入田邊、漁村、宮廟、大樹下等人潮聚集處，或農村值得關注角落，路線不定期公布在臉書（Facebook）粉絲專頁，也歡迎鄉親提供地點讓奉茶車前往。

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