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新北五選區／朱立倫陪跑行程 洪佳君槓蘇巧慧

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
藍營主席朱立倫陪同洪佳君前往鶯歌、樹林及新莊參加普度等活動，也高呼總統支持侯友宜、立委支持洪佳君。記者李定宇／攝影
藍營主席朱立倫陪同洪佳君前往鶯歌、樹林及新莊參加普度等活動，也高呼總統支持侯友宜、立委支持洪佳君。記者李定宇／攝影

國民黨主席朱立倫昨陪新北第五選舉區立委參選人洪佳君跑行程，母雞帶小雞，兩人手牽手喊凍蒜，洪批，立委蘇巧慧還住在台北，僅是選區過客。蘇巧慧則說，應要看為地方做多少事，父親蘇貞昌接下來也會安排適當時間到各地站台。二女隔空交火，也點燃立委選戰。

國民黨推出五連霸議員洪佳君，對戰挾帶中央龐大資源的民進黨蘇巧慧。昨首次請出「母雞」朱立倫陪跑行程，此起彼落的凍蒜聲不絕於耳。蘇巧慧表示，父親這段時間在全台各地向選民說明民進黨政策，接下來會安排適當時間到各地站台、爭取支持，讓副總統賴清德延續蔡政府7年多的好成績。

蘇巧慧自2016年投入該選區，已成功連任兩屆立委，推動樹林捷運、爭取鳳鳴簡易站、打通新樹鶯堤外便道等，在國會更10度獲得公督盟評鑑優秀立委肯定。

但洪佳君說，自己是土生土長的在地人，蘇巧慧到現在都還是住在台北，只是此選區的一個過客，選民都會看在眼裡。她說，蘇巧慧的確有許多中央資源，但民生最基本的汙水下水道，中央補助遲遲沒有進展。

蘇巧慧則說，當立委7年來和團隊盡全力爭取選民支持，也規畫許多有別於傳統競選場合的親子活動與里民活動，至於是不是選區過客，蘇巧慧則說，一個民意代表是否為地方著想，應看為地方爭取的建設與資源及提出多少法案。

蘇巧慧強調，7年多來在樹林、鶯歌、新莊爭取建設無數，除上述交通建設，選區內38間學校硬體設施改善，都是站在民眾角度爭取中央資源，政績有目共睹，這才是真正會做事的民代。

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