賴品妤稱「被推倒」到改口「狂追才跌倒」 8月遭炎上3高點揭曉
文／陳宣懿
民進黨立委賴品妤24日追訪途中摔倒，怒控記者「你為什麼推我」，不過她事發後在臉書改口，因被對方狂追才跌倒。她表示是記者不斷跳針、提問重複的問題，一路尾隨不停騷擾她、靠近她，甚至肢體碰觸，她才摔倒。對此，國民黨台北市議員徐巧芯狂酸賴品妤是「金馬獎最佳女主角AKA嫁禍小公主」。
賴品妤摔倒藍綠掀論戰 單日破14萬筆討論
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/26～2023/08/24）統計調查，近一個月賴品妤聲量最高點出現在8月24日，共14萬1,630筆討論。當天賴品妤邊跑邊受訪，結果摔倒後斥責追問的記者推人。對此，《中天新聞》發出強調，「民進黨中央及民進黨立委與側翼抺黑中天記者採訪過程中對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯，民進黨完全是睜眼說瞎話，而且是抹黑慣犯」。另外，民進黨發言人卓冠廷表示，該名記者刻意貼身騷擾、肢體接觸的行為，已是慣犯，這樣的行為已造成當事人的人身安全疑慮，本黨深表遺憾。藍綠雙方各說各話，引起各自的支持者熱烈討論。國民黨台北市議員鍾沛君轟「妳個假摔仔，好了啦！」而民進黨高雄市議員黃捷表示，賴品妤被記者用違反新聞倫理的方式追逼，導致人身安全受到傷害，有許多媒體、在野黨民代持續嘲諷她，這儼然是霸凌。
綠電爭議纏身登聲量第二高點 賴品妤衝雨中拒再答
賴品妤聲量第二高點出現在8月16日，共2萬8,653筆討論。由於賴品妤的父親賴勁麟擔任多家綠能公司董事長，遭質疑民進黨反核是為了發大財。對於被國民黨人士指控「政治性反核」，賴品妤8月16日回應，早就在她2020年參選時，這些事情就已經全部都被講過了，「對於這樣子冷飯熱炒，我覺得非常遺憾」。面對記者追問，賴品妤衝雨中拒答。另外，賴品妤聲量第三高點出現在8月9日，共2萬8,610筆討論。當天館長陳之漢拿出賴品妤Cosplay照片，稱她「胸部都快跑出來」，批「物化動漫」，對此，賴品妤回嗆，「你沒有資格決定我是什麼樣子。」
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月26日至2023年08月24日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴品妤』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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