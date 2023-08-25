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賴品妤委屈「為什麼推我？」連任立委有望嗎？ 最新網路民調一面倒

聯合新聞網／ 綜合報導
立委賴品妤（左）24日在一場醫療記者會後離場，面對記者追問家族涉入綠能爭議時，她快閃不慎跌倒，手中咖啡灑了一地。記者鄒尚謙／攝影
立委賴品妤（左）24日在一場醫療記者會後離場，面對記者追問家族涉入綠能爭議時，她快閃不慎跌倒，手中咖啡灑了一地。記者鄒尚謙／攝影

民進黨立委賴品妤近日話題不斷，她昨（24）日出席活動，被追訪父親賴勁麟話題時不慎跌倒，並怒斥記者「為什麼推我？」引發國民黨台北市議員鍾沛君等藍營民代指她「碰瓷」假摔。而一份最新網路民調詢問「明年賴品妤是否能成功連任」，則有高達88％網友不看好。

YouTuber「桃園孫先生」24日在YouTube發起「關於民進黨立委賴品妤。請問您怎麼看？」民調，至25日早上10點30分，認為「賴品妤明年會連任立委成功」的網友有9％，認為「賴品妤明年會連任立委失敗」的網友則有88％，剩下3％則投給「其他意見」以及「沒意見」。

留言大多開酸，「態度很差，高傲，大小姐不適合做民意代表，只會承上意」、「去專心當cosplayer，扮演立委太辛苦了，反正妳家已經賺得盆滿缽滿」、「可憐啊！女兒反服貿，爸爸卻賺服貿錢，可悲的是當初被帶動的那些學生，不但沒有領9萬及賴品妤好運氣，感覺像白X被利用一樣，傻啊」、「汐止立委本來是黃國昌，只是黃國昌上屆休息，賴不小心矇上」。

不過也有留言表示，「就怕國民黨的候選人不夠強，真的」、「連任成功機會大」。

針對賴品妤摔倒事件，她當下第一反應是大吼記者為什麼要推她，後來又發聲明是被「一路騷擾」甚至有肢體碰觸，「我無路可走，也因此摔倒」。遭指控的記者也表示，並沒有推賴品妤，對方當時疑遭物品絆倒，記者事後還伸手要攙扶。

2024選舉 2024立委選舉 賴品妤 黃國昌

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