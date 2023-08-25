5立委參選人「被合體郭台銘」秒澄清！陳學聖讚：國民黨變了

外傳鴻海創辦人郭台銘買下全台250面看板，高雄市九如一路及光武路口竟出現郭台銘與五位國民黨立委參選人合體的大型看板，五人立即召開記者會澄清，強調唯一支持黨內提名候選人侯友宜。讓前國民黨立委陳學聖大讚「國民黨開始變了」，在郭台銘步步進逼下，國民黨沒有分裂，侯友宜的根也紮的更深。

國民黨立委參選人曹桓榮、黃柏霖、李明璇、陳美雅、陳若翠等與郭台銘「合體」，國民黨高市黨部24日緊急召開記者會澄清，市黨部主委黃昭順說，光武路與九如一路轉角的看板一上，今早接獲很多支持者質疑，大家對這樣的行為很困擾，黨部的態度很清楚，就是團結所有在野力量，唯一堅定支持自己的參選人侯友宜，也希望藍軍及郭董都回歸平台，大家團結一起，才有機下架民進黨，達到社會的期待。

陳學聖在臉書貼文表示，國民黨內部長年以來存在一大問題，就是有部份政治人物，黨性不堅，喜搞曖昧，吃定國民黨不敢對他怎樣，喜歡在關鍵時刻玩搖擺。反而民進黨雖內鬥嚴重，對外卻都是砲火一致，黨紀嚴明，脫黨的多是敗選下場。

陳學聖表示，本次烏龍合體事件，若是過去，一定是立委候選人各自回應媒體，並以不知情推託、不積極處理、放任謠言四起，藉此討好郭粉，留下曖昧空間。

想不到本次事件發生後，被合體的參選人立刻召開記者會粉碎謠言，不留想像空間。陳學聖大讚，「國民黨開始變了！真的太棒了！在郭台銘步步進逼下，國民黨並沒有被裂解，侯友宜的根也紮的更深！這是一次好的考驗！」

網友留言「團結在一起，不要見有錢的郭先生你們眼睛都很大，平常你們東倒西歪、沒有把支持你們的放在心中，所以才會這樣有笑話啊」、「那我們就要大大支持這高雄五虎將，反之搞曖昧的，不投綠也不投藍，當天郊遊去」。

udn討論區