選舉宣傳變親民 主打親子同樂

立委選舉熱度日增，為接觸年輕與親子選民，各參選人放下硬邦邦的造勢場，舉辦各式親子活動，有的找劇團合作，有的趁夏天打水仗，場場爆滿。政治幕僚估算，親子、戲水活動每場2萬元，可接觸平時碰不到的年輕選民，比起動輒數十萬的大型造勢，「小而美」很划算。

國民黨立委參選人顏寬恒捲土重來，形象更加親民，6月起在選區舉辦10場親子活動，有兒童屬活動或劇團表演，場場爆滿。幕僚表示，中秋、耶誕將與紙風車劇團合作，在台中海線演出，不談政治話題，讓親子同樂，更能傳達理念。

國民黨立委江啟臣趁暑假舉辦小小消防營、警察營，9月還要舉辦小小軍人營，讓孩子參與體育、職業體驗活動，每場報名都秒殺；江啟臣擔任台灣新世代關懷協會創會理事長，暑假辦鬥牛賽，還下場跳投三分球。

民進黨立委莊競程舉辦親子活動，大小朋友齊聚。圖／莊競程服務處提供

民進黨立委何欣純海選暑期工讀生，吸引數十人報名；她趁暑假舉辦戶外搖滾演唱會，當天下大雨，穿雨衣跟著搖滾，滿場都是年輕人；何也跟大里振坤宮媽祖廟聯合舉辦潑水活動，把宮廟廣場變成戲水遊樂場，上演水球大戰。

民進黨立委黃秀芳關注教育，最近辦了3場水上樂園活動，後續還規畫6場兒童劇、魔術表演等。國民黨立委謝衣鳯除規畫10場兒童劇表演，她身兼家族基金會執行長，趁暑假舉辦鬥牛賽，參賽者從國高中生到社會人士都有。

政治幕僚說，夏天很熱，很多立委參選人都辦玩水活動，每場吸引150人到200名小孩參與，再加上大人超過3、400人，每場活動2萬元，可接觸政治場合碰不到的親子、年輕族群，比起傳統造勢大會，要動員車資、買便當，加上舞台、音響、椅子等，至少30萬元跑不掉。

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