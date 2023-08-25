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台中藍營4參選人 聯合提幼教免費

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
國民黨台中市4位立委參選人，提出幼托共同政見，左起廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、林家興。記者陳秋雲/攝影
國民黨台中市4位立委參選人，提出幼托共同政見，左起廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、林家興。記者陳秋雲/攝影

政府推動平價托育，區分為公幼、準公共化或非營利幼兒園、私幼等，收費各不同，教保員薪資也有落差。幼教團體表示，準公幼教保員最低薪資3萬元起跳，與公幼教保員差8千元，要求縮小落差。國民黨立委參選人羅廷瑋黃健豪說，支持提高到3.5萬元。民進黨立委張廖萬堅、莊競程說，支持提高教保員待遇，這已是政府努力的方向。

台中推動公幼倍增計畫，原規畫108至111學年度擴建108班公共化幼兒園，市府統計共增設214班，完成率達119%，後續要增設200班2歲專班，滿足托育需求。

幼教團體呼籲，政府基本工資連7年調漲，每年平均調幅近5%，但準公幼教保員薪資調幅只有3%，薪資起點落後公幼教保員，連加薪幅度、薪資結構都輸人，應該提供合理待遇。

台中市幼兒教育暨福利協會理事長何瑞乾、兒童教保聯合總會輔導總會長王超敏說，公幼教保員最低薪資為3.8萬元，但準公幼教保員3萬元起跳，低薪留不住人，應拉近差距，由政府補貼。

台中市家長會長協會副理事長詹春茂說，公幼、準公幼、非營利幼兒園收費都不同，家長搞不清楚，應該推動免費公共化幼教，讓家長選擇適合的園所。

國民黨立委參選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔林家興提出聯合政見，準公幼教保員起薪應該從3萬元，提高到3.5萬元，降低與公幼教保員的差距，制定合理薪資結構；公共化幼教不分公幼、非營利或準公幼，應該都免費；私幼再增加學前教育補助每月5000元，降低幼教負擔，讓大家敢生小孩。

綠營張廖萬堅、莊競程說，蔡政府幼托預算高達1100億元，前總統馬英九執政只有150億元；擴大公托、準公托量能，提高教保員薪資，都是政府正在努力的方向；藍營喊出「什麼都免費」的幼教主張，若可行建議從藍營縣市先推動。

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