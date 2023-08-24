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不是第一次！賴品妤3年前跌倒被拍下 笑喊：能打敗自己的只有我

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委賴品妤父親、前立委賴勁麟的雲豹能源公司遭質疑靠民進黨執政優勢大賺綠能財，賴品妤（左後方）24日出席衛教記者會後被追問此事，離場時因推擠險絆倒，一度與媒體發生口角。 中央社
民進黨立委賴品妤父親、前立委賴勁麟的雲豹能源公司遭質疑靠民進黨執政優勢大賺綠能財，賴品妤（左後方）24日出席衛教記者會後被追問此事，離場時因推擠險絆倒，一度與媒體發生口角。 中央社

民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫療議題記者會，會後被媒體追問父親辭職一事而爆發跌倒事件，這讓網友翻出3年前賴品妤曾在立法院仆街的照片，喊「好像不是第一次了」。

該網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片表示，「好像不是第一次了，走路要小心」，圖中可見一位女子穿著牛仔外套與白色長褲，被拍下跌倒趴在立院地板的一瞬間。照片雖未露面和指名道姓，但大家一眼就認出這是賴品妤。

2020年立委賴品妤自爆在立院「仆街」，曾笑稱只有自己才能超越自己。圖／立委賴品妤臉書
2020年立委賴品妤自爆在立院「仆街」，曾笑稱只有自己才能超越自己。圖／立委賴品妤臉書

時間回到2020年，賴品妤在粉專發文，先是打了5個大問號「？？？？？」，接著寫道「能打敗自己的只有我自己」，附上一張立院內的「仆街」照自嘲一番，逗笑廣大網友。回溯當時背景，為國民黨立委突襲以鐵鍊鎖住立院議場通道，又二度佔領主席台，過程中賴品妤不慎自摔，本人當下都能聽到很多快門聲。

不過，該照片現今被翻出後，沒有昔日的歡樂氣氛，反而多是嘲諷的輿論，「當初在演頭插麥克風時就覺得很假掰了」、「民進黨入黨要考演技？」、「假摔公主！」。

由於賴品妤今日跌倒的第一反應是大吼記者為什麼要推她，賴品妤下午則發聲明是被「一路騷擾」甚至有肢體碰觸，「我無路可走，也因此摔倒」，已演變成中天新聞與民進黨雙方立場對峙。

2024選舉 2024立委選舉 賴品妤

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