中和立委三腳督 藍綠搶基層票、白喊跳脫惡鬥

新北市中和區現任立委江永昌不連任，藍綠白都推派年輕世代參選，形成三腳督局面。國民黨主席朱立倫昨天為立委參選人張智倫助陣，鞏固藍營基本盤，張智倫說，不擔心民眾黨參選人分票，有沒有深耕經營地方最清楚，對選情有信心。

中和選民結構藍大於綠，向來是藍營鐵票區，近年連2屆立委都由民進黨江永昌突圍攻下，江放棄連任，藍營將中和視為反攻的重點區。國民黨推派前立委張慶忠之子張智倫參選，民進黨徵召有太陽花學運背景的吳崢出戰，民眾黨提名不分區立委邱臣遠，三強相爭。

地方觀察，江永昌基層實力深厚，但江永昌的票恐無法完全轉移給吳崢，張智倫在地深耕多年，雙親也在基層勤跑，對藍軍而言，收復失土機會不小。

朱立倫昨陪張智倫出席地方座談會，他說，自己也在中和成長，選舉時他自稱中和阿倫，希望這回大家也要支持另一位中和阿倫。張智倫說，他在地方服務13年，也當國民黨中和區主委，清楚地方心聲，到國會將持續為地方爭取建設。

張智倫說，去年縣市首長大選，中和是新北29區中藍營贏最多票數的地區，他會把中和守好，延續氣勢。

面對接棒挑戰，吳崢說，他是社會運動起家，在地人很肯定江永昌爭取很多前瞻預算，為地方做建設，他會向選民報告過去8年蔡英文總統與江永昌完成的成績單，他會延續相關建設，也將與民進黨總統參選人賴清德合體造勢，爭取選民認同。

邱臣遠表示，他是現任立委，也是有經驗的新人，2024立委選舉是服貿與太陽花學運2.0，藍綠都推派年輕人，卻跳不出惡鬥，他是中間選民及年輕世代最好選擇。邱預告，最快9月成立競辦，也會與新北市黨部成立選哲之友會，與總統參選人柯文哲合體拉抬聲勢。

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