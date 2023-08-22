新北第10選區／林金結再戰吳琪銘 中間選票成關鍵

新北立委第10（土城、三峽）選區呈現藍綠對決態勢，民進黨吳琪銘與國民黨林金結二度交手，雙方各擁基本盤，林金結之前扯出為鴻海創辦人郭台銘助陣風波，引發藍營基層反彈，他審慎拆彈，強調總統選局堅定挺侯友宜；吳琪銘拚立委三連霸，持續勤跑地方，雙方勢均力敵，吳有現任優勢，資源略勝一籌，該選區外來人口增多，中間選票流向成關鍵。

吳琪銘是市民代表出身，經歷3屆議員，2016年更上一層樓拚上立委，尋求三連霸，吳親和力強，地方服務入心；林金結有3屆議員資歷，論述能力不錯，2020年拿下該選區議員最高票，展現吸票實力。

吳琪銘強調，立委任內為選區達成許多突破性建設，困擾地方多年的高壓電塔變身為室內化變電所，國道3號金城交流道、土城司法園區都市計畫案等，都是有感建設。

地方分析，土城、三峽選民結構藍略大綠，隨著人口移入，中性選民增多，吳琪銘、林金結積極向中間選民拓票，透過辦親子活動、強化議題及空戰，要對準中間選民胃口。

回顧2016年立委選戰，當時大環境對綠營有利，吳琪銘拿10萬多票，一舉打敗國民黨前立委盧佳辰。2020是三腳督局面，前立委李嘉進之子李縉穎披民眾黨戰袍，迎戰吳琪銘、林金結，李縉穎吸走3萬8977票，林金結最終以7萬3686票敗陣，吳琪銘拿9萬2665票，雙方差距1萬8979票。

李縉穎回歸藍營，現擔任國民黨新竹市黨部主委，地方評估，若李縉穎得票回流給林金結，有機會超越吳琪銘。林金結今天將陪總統參選人侯友宜前進金門參加823紀念活動，鞏固藍營基本盤，近日掛出新看板，一面是「台灣，世界上最危險地方」，另一面主打「0到6歲國家養」，企圖搶攻年輕選票。

林金結再度出馬挑戰，吳琪銘戰戰兢兢應戰，團隊強化行銷能量，吳換上顯得年輕的牛仔襯衫，強調「全新阿銘來襲」，主打「銘記初心、踏實向前」，凸顯平易近人作風。

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