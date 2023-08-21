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侯漢廷參選士北 游淑慧曝後果喊遺憾：選戰會剩垃圾時間

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。本報資料照片
國民黨台北市議員游淑慧。本報資料照片

新黨北市議員侯漢廷宣布參選士林北投立委選戰，隔壁選區的國民黨大同士林選區參選人游淑慧說，「我的議會好友侯漢廷宣布投入台北市第一選區立法委員選舉。我很遺憾，但只能尊重他的決定」。

游淑慧表示，坦白說，之前知道有這樣可能時，她曾經分別和張斯綱及侯漢廷聊過想法和可能後果。任何單一選區，在野陣營兩人競爭，其實就是「保送」民進黨參選人勝選，總統如此，立委如此，大家不必自欺欺人。所以讓吳思瑤這個萊豬立委，繼續穩坐國會，會是她最大的憂慮。

游淑慧說，國民黨前立委蔡正元昨天說，如果非綠的總統參選人們不能整合，選戰將有長達四個月的「垃圾時間」，這是個沒有人樂見的警示，卻實在可能發生。甚至已經很多份民調也揭露，就是有超過五成的民進黨支持者樂見總統大選四腳督，然而一般民眾主流卻仍期待要有整合的可能。

游說，這只說明一點，就是支持者心理清楚，在野分裂，毫無勝算，大家都以「下架民進黨」為名，但最後可能變成「穩住民進黨」。每次藍營敗選勝選的關鍵點，其實都是政治人物在〔為國為民〕和〔非我不可〕的選擇。

游淑慧說，這個選擇她也經歷過。就像她禮讓內湖南港、轉戰大同士林；坦白說這個選擇，決定前困難糾結，但決定後海闊天空、問心無愧。就是希望創造最大勝選席次的可能。「選戰是往前一步是黑暗，但堅定往前，終會走出黑暗、贏向光明」。

2024選舉 2024立委選舉 侯漢廷 游淑慧

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