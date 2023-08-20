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新聞眼／不論誰執政 立院恐大亂

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
下屆立法院愈來愈可能出現三黨不過半的情況，國會恐現「天下大亂」新生態。圖／聯合報系資料照片
下屆立法院愈來愈可能出現三黨不過半的情況，國會恐現「天下大亂」新生態。圖／聯合報系資料照片

二○二四年選戰呈現「新三國鼎立」局面，儘管民進黨總統參選人賴清德每場造勢必講「總統勝選、國會過半」，但黨內評估立委席次要過半的難度愈來愈大；國民黨則可能面臨民眾黨瓜分政黨票，對國會過半同樣不樂觀。根據目前情勢，下屆立法院愈來愈可能出現三黨不過半的情況，隨之而來的，也將是國會「天下大亂」新生態。

若總統大選由賴清德獲勝，但民進黨無法在國會過半，將重演二○○○年到二○○八年民進黨執政時少數政府的情況，當時的陳水扁政府力推的任何法案，在立院寸步難行的情景，很多資深民進黨人都記憶猶新。

少數政府講究的是妥協，偏偏這是賴清德最缺乏的一塊，綜觀賴的從政路上堪稱「好惡分明」，和政治上的異議者多是正面對決；賴的政治性格有利有弊，若從施政有效推動的角度來看，少了動機與其他兩黨合作，將使政治衝突拉至高點。

若是侯友宜當選，也面臨類似問題，由於國民黨和民進黨政治光譜差異大，勢必難以在議題上有效合作，法案通過與否，民眾黨將扮演舉足輕重角色，形同最大程度箝制了執政黨。

反之，如果柯文哲當選總統，民眾黨勢必會面臨到國會最小黨的窘境，如果不與其他政黨合作組成聯合政府，將面對到更嚴峻的統治正當性危機；且在立法院，民眾黨勢必要在許多議題上做出大幅度讓步，對新興政黨而言，會是大考驗，更會引起黨內、支持者路線衝突。

民進黨近八年的執政，國人看見的是「完全執政、完全傲慢」，無怪乎有民調顯示，民眾對於特定政黨在下屆大選中取得完全執政的態度，多數是並不樂見。

不繼續讓某一政黨完全執政，固然是權力制衡的辦法，但也可能讓原本就吵吵鬧鬧的立法院，變得更加紛亂。明年選後的國會政治生態如何，就看選民如何抉擇。

2024選舉 2024立委選舉 政黨票 賴清德 柯文哲 侯友宜 陳水扁

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