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柯建銘憶朝小野大「每天被凌遲」
部分立委認為，明年的新國會可能「三分天下」。綠營方面表示，前總統陳水扁八年執政時期「朝小野大」，幾乎每天都被在野黨凌遲，國會穩定對執政黨很重要，因此明年總統、立委選舉都要贏。藍營則表示，民進黨過去八年完全執政，執政黨立委變成「舉手部隊」，讓立法權被閹割，朝小野大就民主的憲政運作來說可防止行政權獨大，不見得是壞事。
民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，執政要順暢，國會席次過半很重要，二○○○年至二○○八年陳水扁執政時期，雖然民進黨在立法院是第一大黨，但席次未過半，國民黨跟親民黨組成國親聯盟，常在預算、法案、人事同意權案阻撓，當時他擔任總召，幾乎每天都被在野黨凌遲，透過不斷協商溝通，運籌帷幄，才讓民進黨政策與預算順利通過。
柯建銘表示，面對在野黨常常提出不合理要求，都要透過協商方式，讓朝野間把差距縮到比較小，幾乎可以說天天都是挑戰，也是最苦的日子。「國會穩定對執政黨很重要」，明年不僅賴清德要贏得總統選舉，民進黨也要國會過半，推動政務才能更順暢。
國民黨立委賴士葆表示，民進黨完全執政的這兩屆，執政黨的立委幾乎變成舉手部隊，一聲令下該舉手就舉手，失去民主政治的運作制衡，行政權獨大，立法權被閹割。
賴士葆說，朝小野大某種程度可以讓立法權行使較完整，讓行政權能尊重國會，尊重民意，這是優點。缺點則是會讓朝野之間對重要政策看法不一致，可能導致政策難以推動。不過民進黨近年一黨獨大，國會等同「橡皮圖章」，朝小野大就民主的憲政運作不見得是壞事，反而是好事。
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