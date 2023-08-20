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藍委：犧牲行政效率 換穩健發展

聯合報／ 記者周佑政林縉明屈彥辰／台北報導
國民黨立委曾銘宗表示，若三黨不過半，在國會的約制下，獨立機關不會過度向行政權傾斜。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委曾銘宗表示，若三黨不過半，在國會的約制下，獨立機關不會過度向行政權傾斜。圖／聯合報系資料照片

二○二四大選，民進黨盼總統當選、國會過半，延續過去八年的完全執政。不過政治學者表示，傳統的民主精神，是希望行政權受到節制、權力分立；而要防止行政權獨大，除了司法權的制衡，最重要的途徑是來自國會，不讓執政黨同時掌握行政與立法，重視協商、溝通精神，對民主政治的發展比較正向。

台師大政研所教授曲兆祥表示，行政與立法是同一黨，優點是政策推動會很流暢，例如過去八年來，政府要過任何法案、推動任何政策，都是民進黨說了算，缺點則是缺乏監督機制。民主政治精神在傳統上，會比較希望權力分立、行政權受到司法、立法權制衡，尤其是來自國會的監督力量；但要不要讓某一黨在立法院席次過半，還是要看選民的理性選擇。

政治學者出身的民眾黨立委張其祿說，民眾黨長期主張國會三黨不過半、聯合內閣，近年來在民進黨全面執政下很「鴨霸」，想要通過的法案就會通過，不想要通過救不會通過，台灣應該學習歐洲民主國家，協商式民主是常態，不能讓單一勢力獨霸，不同黨團透過協商方式凝聚社會共識。

國民黨立委曾銘宗表示，現在民進黨政府國會過半，想做什麼就做什麼，例如立法院先前通過有爭議的反滲透法，或是勞基法修時，民進黨完全不聽民意，說過就要過，民進黨立委吳秉叡當時擔任黨團幹部，還嗆聲「反對的人，將來選舉可以不支持民進黨」。

曾銘宗說，假設國會三黨不過半，行政院送來的重要法案、預算，必須跟三黨協商溝通，決策、預算、法案的重心也會轉到立法院。另外獨立機關如ＮＣＣ、中選會、公平會因現在行政權獨大，完全失去獨立機關屬性，若三黨不過半，在國會的約制下，獨立機關不會過度向行政權傾斜。不論哪黨執政若未完全執政，雖會犧牲一點行政效率，但整體的國家發展會相對穩健，民主跟效率本就要取得一定的平衡。

2024選舉 2024立委選舉 曾銘宗 張其祿 吳秉叡 中選會 反滲透法

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