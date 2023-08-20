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立委選情混沌 國會恐三黨不過半

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇程遠述屈彥辰林縉明／台北報導
藍綠白拚立委選舉各有困境，有立委直言，明年選後，國會恐出現三分天下的「新三國演義」亂局。本報資料照片
藍綠白拚立委選舉各有困境，有立委直言，明年選後，國會恐出現三分天下的「新三國演義」亂局。本報資料照片

二○二四年大選，總統選戰目前「三腳督」，而藍綠白力拚立委選舉各有困境，國民黨擔憂「母雞」不夠強難帶動立委選情，民進黨坦言國會要過半還有段距離，民眾黨預估不分區席次將增加，但區域立委陷入無人可戰窘境。有立委直言，明年選後，不論誰當選總統，國會恐出現三分天下的「新三國演義」亂局。

國民黨總統參選人侯友宜近期的支持度有起色，但立委參選人「小雞」們對侯能否發揮「母雞效應」仍有疑慮。一位尋求連任的藍委說，侯目前選戰主軸、政策方向較不明確，「小雞想幫也不知方向是否不同」，另一層焦慮來自民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與藍營的競合關係，恐讓支持者分裂。

國民黨立委王鴻薇說，非綠陣營的整合問題，最怕的是影響投票率，如果無法整合郭台銘，郭的支持者「火大」不投票，對藍營立委選情也是傷害。國民黨立委參選人張斯綱則說，藍營組織與選戰節奏漸穩定，希望和其他在野勢力保留整合空間。

民進黨力拚再次完全執政，但黨內評估，要延續國會過半，難度越來越大。黨政高層分析，目前總統大選恐「三分天下」，賴清德希望獲得過半得票，但仍衝不破支持度四成的天花板，母雞拉抬效應若不夠，要帶動立委選情有難度。黨內人士也說，若國會無法過半，即使賴當選，未來的施政也不會像蔡英文總統執政八年這麼順暢。

民進黨人士指出，台中立委參選人林靜儀、南投蔡培慧選情危急，桃園六個選區中，目前只有鄭運鵬領先；北市選情，除了吳思瑤、王世堅選情較穩定，其餘都需很努力。據了解，綠營內部評估，依目前選情，即使在不分區立委維持現有席次「高標」，離單獨過半仍約差五席。

柯文哲日前宣示參選到底決心，民眾黨人士說，柯能帶動衝高民眾黨的政黨票，不分區席次有望成長到八至十席。民眾黨不分區遴選超過四百人報名，與區域立委「無人可戰」的情況形成強烈對比；民眾黨支持者以中部以北為主，南部要找到人選確實不易，原本規畫六都至少要提名一席，但現在台南仍找不到人選。

2024選舉 2024立委選舉 柯文哲 郭台銘 張斯綱 鄭運鵬 蔡培慧 賴清德 侯友宜

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