康世明辦施政願景說明會 吹響苗縣立委選戰號角

民進黨苗栗縣第1選區（海線）立委參選人康世明晚間在竹南鎮大厝里活動中心舉辦施政願景說明會，這是他獲提名參選後首場大型造勢活動，也提前吹響立委選戰號角。

康世明是教師出身，曾任竹南鎮長，胞兄康世儒也曾任竹南鎮長、立委，家族在竹南擁有不小政治實力，今晚選在竹南「本命區」舉辦「和平保台、溫暖好政」施政願景說明會，活動於晚間7時在竹南鎮大厝里社區活動中心登場。

康世明團隊邀請客委會主委楊長鎮、民進黨中國事務部主任吳峻鋕、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎等人到場助講；與民進黨合作參選苗栗第2選區（山線）立委的無黨籍縣議員曾玟學，以及立委沈發惠、縣議員翁杰、邱毓興、羅貴星、陳春暖等人到場參與，現場湧入數百名鄉親及支持者。

楊長鎮表示，身為政府部會首長最擔心是法案、預算在國會無法通過，過去8年因為民進黨立委席次過半，才能堅持理念，政策方向才得以落實；未來若副總統賴清德當選總統，同樣需要有好立委形成團隊作戰。

楊長鎮說，康世明、曾玟學都是有能力、優秀的最佳立委人選，可以幫忙在立院推動政策執行，監督政府落實預算，這就是「Team Taiwan」、挺台灣。

吳峻鋕向民眾分析當前國際政治經濟局勢及中共對台兩手策略，強調總統參選人賴清德將無縫接軌蔡總統目前的國際兩岸政策，呼籲民眾在2024總統選舉要支持賴清德，苗栗立委選舉力挺康世明、曾玟學，更重要的是政黨票，要投給最能和平保台的民進黨。

徐定禎表示，苗栗縣是藍營大本營，立委選舉自單一選區兩票制以來，民進黨一直未能拿下席次，去年代表民進黨參選縣長失利的他說，在苗栗代表綠營出來選舉很辛苦，但這次康世明、曾玟學分別在竹南、頭份具有優勢，「竹南營，海線就贏；頭份贏，山線就贏」呼籲民眾現在就開始幫忙拉票，勢必會成功翻轉。

康世明表示，台灣在蔡總統、賴副總統領導下，經濟、防疫各項表現優異，苗栗縣竹南、頭份近年進步改變很大，包括龍鳳漁港聯外道路拓寬案，經過多年地方積極爭取，在他當竹南鎮長時，需要地方配合款6000多萬，但縣府沒錢一樣沒法推動，後來因為時任行政院長蘇貞昌下鄉會勘免除了配合款，才終讓地方多年願望實現。

康世明指出，在總統蔡英文、副總統賴清德執政下，以前瞻計畫經費挹注許多地方建設，「民進黨對地方照顧不分藍綠」，相信2024若賴清德當選總統會繼續照顧苗栗。他說，苗栗一定要改變，否則會一直被笑「苗栗國」，若當選立委，也會爭取更多福利、建設造福地方，拜託鄉親給他機會為大家服務。

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