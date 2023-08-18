聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北大汐止選舉 賴品妤、廖先翔隔空交戰

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
國民黨主席朱立倫（圖左）諷民進黨立委賴品妤是「綠能公主」，昨為國民黨立委參選人廖先翔（圖右）助選加持；賴反擊冷飯熱炒。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫（圖左）諷民進黨立委賴品妤是「綠能公主」，昨為國民黨立委參選人廖先翔（圖右）助選加持；賴反擊冷飯熱炒。記者游明煌／攝影

國民黨主席朱立倫昨天到新北市萬里區漁會出席座談，為立委參選人廖先翔助陣，諷對手民進黨立委賴品妤是「綠能公主」。綠能議題延燒，賴品妤反擊是冷飯熱炒。大汐止立委選區近來火花四射，賴品妤、廖先翔隔空交戰，兩人都是年輕世代，選情打成五五波。

朱立倫說，廖先翔2屆議員都高票當選，是有潛力的政壇新生代，他諷賴品妤父親擔任能源公司董事長，賴品妤是「綠能公主」，廖先翔不是「綠能王子」，是服務實在的在地子弟。

朱立倫還批，賴品妤的父親賴勁麟一人出任18家綠電公司董事長，綠能演變成民進黨派系資源，「綠能大發財，派系大發財」，掏空全民荷包，百姓不能接受。

國民黨主席朱立倫諷民進黨立委賴品妤（圖）是「綠能公主」，昨為國民黨立委參選人廖先翔助選加持；賴反擊冷飯熱炒。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫諷民進黨立委賴品妤（圖）是「綠能公主」，昨為國民黨立委參選人廖先翔助選加持；賴反擊冷飯熱炒。記者游明煌／攝影

賴品妤回擊，藍營對其父親的種種指控，早在2020年即操作至今，她態度非常一致，相信真相不會被掩蓋，事實不容被扭曲。若父親賴勁麟有任何不法，歡迎提出具體的證據檢舉，而非一直冷飯熱炒打口水戰。

賴品妤、廖先翔近來不斷隔空駁火，先因館長案兩人臉書互嗆政治攻擊，前天行政院長副院長鄭文燦視察基隆捷運進度，賴批廖選舉策略就是蹭熱度，廖也回擊賴不敢為民眾發聲。

賴品妤拚連任，主打政績牌，她說，當立委一向戰戰兢兢為鄉親服務，無論是汐止捷運路線、台62另闢道路延伸萬里金山一案，皆是在其任內陸續才有重大進展。廖先翔近來轉守為攻，積極搶進，聲量大增，也揭示議員政績和對手互別苗頭。

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

朱立倫諷「綠能公主」 賴品妤反擊轟冷飯熱炒口水戰

影／酸賴品妤被追問到落跑 徐巧芯兒歌諷：雲豹公主跑得快

賴品妤父任多家綠能負責人 柯文哲：新潮流不倒、台灣不會好

朱立倫諷賴品妤「綠能公主」 為廖先翔加持「服務卡實在」

相關新聞

新北大汐止選舉 賴品妤、廖先翔隔空交戰

國民黨主席朱立倫昨天到新北市萬里區漁會出席座談，為立委參選人廖先翔助陣，諷對手民進黨立委賴品妤是「綠能公主」。綠能議題延...

屏南立委選舉綠分裂 徐富癸對蘇孟淳

民進黨屏東縣黨部昨宣布屏南選區徵召縣府民政處長徐富癸，將與立委蘇震清兒子蘇孟淳對戰，綠營陷入分裂，目前藍營尚未提人選。徐...

朱立倫諷「綠能公主」 賴品妤反擊轟冷飯熱炒口水戰

國民黨主席朱立倫今天到萬里區漁會座談，為立委參選人廖先翔加持，諷對手民進黨立委賴品妤有「綠能公主」之稱，至今說得不清不楚...

影／酸賴品妤被追問到落跑 徐巧芯兒歌諷：雲豹公主跑得快

日前，民進黨立委賴品妤被媒體追問關於綠能爭議的問題時轉頭走人，跑給媒體追。今天(17日)國民黨台北市議員徐巧芯受訪時，獻...

看板叫陣？藍營立委參選人布條「直面」蘇巧慧服務處

2024總統、立委選戰逐漸升溫，近日有民眾發現，立委蘇巧慧服務處對面的大樓，掛上對手國民黨立委參選人洪佳君的布條，叫陣意...

屏南立委泛綠底定 藍營卻難產 引發基層憂：好牌被打爛

「小英故鄉」的屏東縣立委第二（屏南）選區，民進黨徵召縣府民政處長、潘孟安子弟兵徐富癸，將對上無黨籍蘇震清兒子蘇孟淳。泛綠大內鬥，藍營視為千載難逢的機會，人選卻一直難產，甚至有可能和蘇孟淳合組「在野聯盟」，藍營基層焦慮，憂心手上一副好牌被打爛。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦