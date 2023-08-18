新北大汐止選舉 賴品妤、廖先翔隔空交戰

國民黨主席朱立倫昨天到新北市萬里區漁會出席座談，為立委參選人廖先翔助陣，諷對手民進黨立委賴品妤是「綠能公主」。綠能議題延燒，賴品妤反擊是冷飯熱炒。大汐止立委選區近來火花四射，賴品妤、廖先翔隔空交戰，兩人都是年輕世代，選情打成五五波。

朱立倫說，廖先翔2屆議員都高票當選，是有潛力的政壇新生代，他諷賴品妤父親擔任能源公司董事長，賴品妤是「綠能公主」，廖先翔不是「綠能王子」，是服務實在的在地子弟。

朱立倫還批，賴品妤的父親賴勁麟一人出任18家綠電公司董事長，綠能演變成民進黨派系資源，「綠能大發財，派系大發財」，掏空全民荷包，百姓不能接受。

國民黨主席朱立倫諷民進黨立委賴品妤（圖）是「綠能公主」，昨為國民黨立委參選人廖先翔助選加持；賴反擊冷飯熱炒。記者游明煌／攝影

賴品妤回擊，藍營對其父親的種種指控，早在2020年即操作至今，她態度非常一致，相信真相不會被掩蓋，事實不容被扭曲。若父親賴勁麟有任何不法，歡迎提出具體的證據檢舉，而非一直冷飯熱炒打口水戰。

賴品妤、廖先翔近來不斷隔空駁火，先因館長案兩人臉書互嗆政治攻擊，前天行政院長副院長鄭文燦視察基隆捷運進度，賴批廖選舉策略就是蹭熱度，廖也回擊賴不敢為民眾發聲。

賴品妤拚連任，主打政績牌，她說，當立委一向戰戰兢兢為鄉親服務，無論是汐止捷運路線、台62另闢道路延伸萬里金山一案，皆是在其任內陸續才有重大進展。廖先翔近來轉守為攻，積極搶進，聲量大增，也揭示議員政績和對手互別苗頭。

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