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屏南立委選舉綠分裂 徐富癸對蘇孟淳

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東報導
民進黨屏東縣黨部昨宣布屏南立委提名民政處長徐富癸（左），對上無黨籍蘇震清之子蘇孟淳（右）。 記者劉星君／攝影、本報資料照片
民進黨屏東縣黨部昨宣布屏南立委提名民政處長徐富癸（左），對上無黨籍蘇震清之子蘇孟淳（右）。 記者劉星君／攝影、本報資料照片

民進黨屏東縣黨部昨宣布屏南選區徵召縣府民政處長徐富癸，將與立委蘇震清兒子蘇孟淳對戰，綠營陷入分裂，目前藍營尚未提人選。徐富癸2004年進入潘孟安立委團隊，曾任東港服務處辦公室主任及縣長室主任等要職，昨他喊出「20年磨一劍，我準備好了」。到場助陣的縣長周春米說，徐富癸最有資格代表民進黨，縣黨部主委羅平道則喊話，綠營沒有分裂本錢，違者將祭黨紀處分。

屏南立委選情多變，民進黨原提名縣議員許展維，未料許涉政府採購法，交保後宣布退選，民進黨急尋人選，立委莊瑞雄拒出戰，最後由前縣長潘孟安核心幕僚，民政處長徐富癸披戰袍。

民進黨屏縣黨部昨為徐富癸造勢，縣長周春米、爭取連任的屏北選區立委鍾佳濱及黨籍縣議員、鄉長都到場相挺，徐喊出，「20年磨一劍，我準備好了」，他日前已辭去民政處長，距投票剩不到150天，會與時間賽跑，緊握每雙手，扎根基層，有信心勝選。

徐富癸除曾在媒體服務外，大半生扮演造浪者，這次被推上浪頭參選立委。民進黨人選底定，代父出征的蘇孟淳說，維持既有步調勤跑基層，並跟隨父親蘇震清腳步打選戰，他主張籌組屏東在地聯盟，不排斥與藍、綠或第三勢力合作。

屏南立委這一席是潘孟安本命區，綠營卻分裂，縣黨部主委羅平道指，蘇震清陣營、助理群幾乎都是黨員，但民進黨沒有分裂的本錢。藍營在此區尚未推出人選，爭取國民黨不分區立委蘇清泉被藍營視為最強人選，但蘇說，他選完兩屆縣長再戰區域立委，外界恐有「國民黨怎麼都是你在選」聲音。

目前藍營人選傳出三方向，一是由屏縣黨部主委廖婉汝出馬，二是議長周典論推人選，三是與無黨籍蘇震清組「非綠聯盟」。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說，黨中央定調民進黨推出人選後再討論，是否整合在野聯盟或提其他人選，近期會決定，總之藍軍不會缺席。

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