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綠屏南立委提名換將 改推潘孟安人馬參選

聯合報／ 記者劉星君張已亷蔡晉宇／連線報導
民進黨屏南立委參選人，將推派屏東縣府民政處長徐富癸參選，徐富癸是前縣長潘孟安核心幕僚。記者劉星君／攝影
民進黨屏南立委參選人，將推派屏東縣府民政處長徐富癸參選，徐富癸是前縣長潘孟安核心幕僚。記者劉星君／攝影

民進黨2024大選提名策略小組昨開會，將推薦曾與屏東縣前縣長潘孟安共事20餘年的屏東縣府民政處長徐富癸，參選屏東第二選區立委，民進黨中執會今天可望通過徵召，代表民進黨和無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳間的綠營整合再度破局。

53歲徐富癸為屏東縣地方記者出身，在潘孟安任立委期間，徐富癸即是核心幹部之一，擔任地方服務處主任。綠營人士表示，未來立委選戰，蘇家與潘孟安陣營誰能得到議長周典論支持，將左右選情發展。

「我有信心贏得勝選。」徐富癸說，雖長期任政治幕僚，這次在縣長周春米鼓勵下決定承擔重任，屏南建設需要他來延續，他從報社記者到前立委潘孟安任內10年磨練，加上縣府8年歷練，「已經準備好了」。

潘孟安原力挺屏東縣議員許展維轉戰立委，但許涉短報政治獻金並違反政府採購法遭檢舉，被以20萬元交保後，上月宣布退選。提名策略小組徵詢周春米意見後均認為，徐富癸資歷完整、具戰力，決定推薦。

蘇孟淳說，將維持既有步調勤跑基層，並跟隨父親蘇震清腳步，好好打選戰，投入參選4個多月，鄉親反應熱烈，不少支持者表明應給年輕人機會。藍營這選區人選仍未定。

2024選舉 2024立委選舉

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