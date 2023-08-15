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新北中和3腳督就定位…第三勢力不容小覷 藍綠打硬仗

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
國民黨新北市第八選區（中和區76里）由中和區黨部主委張智倫（右）代表黨內參選立委。圖／國民黨新北黨部提供
國民黨新北市第八選區（中和區76里）由中和區黨部主委張智倫（右）代表黨內參選立委。圖／國民黨新北黨部提供

新北中和區選民結構藍大於綠，藍營議員常態性過半，但過去2屆立委卻由民進黨江永昌當選，此次江不連任，牽動藍綠布局。民進黨派學運世代吳崢接棒，藍軍推前立委張慶忠兒子、中和區黨部主委張智倫出戰，民眾黨沒缺席，提不分區立委邱臣遠參戰，是新北唯一藍綠白已就定位選區。第三勢力吸票效應不容小覷，藍綠審慎應戰。

張智倫是七年級政二代，家族在中和扎根深，他勤跑基層，也頻上電視及廣播節目拚聲量。他日前掛出新北第一面總統、立委及里長聯誼會合體看板，並持續辦座談會，說出綠營執政下的民怨，必須透過政黨輪替來改變。

民進黨徵召吳崢投入新北市第8選區選戰。圖／翻攝吳崢粉專
民進黨徵召吳崢投入新北市第8選區選戰。圖／翻攝吳崢粉專

吳崢則持續市場拜票、辦客廳會，近期以1里1場為目標，也將空戰制高點推升到「總統級議題戰」，他說，中和是新北目前唯一藍綠白三腳督選區，藍白對政府有許多不實批評，必須強力回擊闢謠，讓選民看到執政成績。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。聯合報系資料照

邱臣遠表示，他會聚焦在產業、國安及道路安全等議題提實質解方，他有現任立委身分，可直接做服務。他坦言，民眾黨沒有強大地方組織奧援，只能一步一腳印爭取認同，會持續拜訪里長、勤跑社團，透過站路口、商圈結合開直播方式「空陸合一」，接下來會與總統參選人柯文哲組聯合服務處及造勢，吸納中間選票。

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