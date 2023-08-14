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新北新莊區／吳秉叡暗批官二代 蔣欣璋嗆威脅不大

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
民進黨新莊區現任立委吳秉叡，周末搶先辦2場政見說明會。記者劉懿萱／攝影
民進黨新莊區現任立委吳秉叡，周末搶先辦2場政見說明會。記者劉懿萱／攝影

2024總統、立委選戰升溫，民進黨中央要求各立委參選人辦政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡近日搶先辦2場，找來經濟部長王美花、次長陳正祺出席。吳秉叡除細數蔡政府施政成績，對外界批評他年紀大反擊「我是出道早，不是年紀大」，並說對手雖然年輕，「但他爸爸是誰，大家都一清二楚」，暗批國民黨對手蔣欣璋

蔣欣璋說，對手有府院黨輔選資源，但參加說明會者大多數是樁腳、支持者，吳並未擴大吸納中間選民的支持，舉辦說明會對他來說威脅不大。蔣也說，吳是連任多屆立委，資源相對豐沛，他身為新人要更努力急起直追，未來會開辦客廳會、親子活動，配合國民黨總統參選人侯友宜的政見，讓更多選民認識他。

國民黨立委參選人蔣欣璋表示，對手舉辦說明會對他威脅不大。本報資料照片
國民黨立委參選人蔣欣璋表示，對手舉辦說明會對他威脅不大。本報資料照片

吳秉叡12、13日接連辦2場施政願景說明會，每場約600多人到場，氣氛熱絡。王美花、陳正祺分別出席各一場說明會，提到民進黨執政後經濟發展愈來愈好，包括台灣對全球出口金額從2791.7億上升至4794.4億美元，成長幅度7成，對美出口翻倍、不少世界大廠投資台灣。

吳秉叡指出，他在行政院前院長蘇貞昌任台北縣長時，從蘇的機要秘書開始歷練，38歲選上立委，至今已19年，外面卻有人說他很老，他反擊說「我是出道早，不是年紀大」。

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