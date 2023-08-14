台南2選區／郭國文設競總 陳昆和別苗頭

爭取連任的民進黨台南第二選區立委郭國文昨天在台南麻豆區成立曾文區聯合競選總部，也是黨內首個立委與總統參選人賴清德競總暨後援會，農業部長陳吉仲站台讚郭關心農民權益；對手無黨籍現任議員陳昆和日前批郭在溪北、山區「沒有大型建設」，郭國文也隔空回擊，為地方爭取超過260億經費，反指陳是土地開發商，拒絕把打拚成績交給陳。

陳昆和回應，郭國文聲稱任內為地方爭取逾260億元經費，應將明細攤在陽光下讓外界來檢視。

陳也說，自己是律師，只是單純建商，也因是台南不動產開發公會理事長而擔任南市都市計畫委員，才更清楚炒地皮元凶。

台南市長黃偉哲、陳吉仲、民進黨前主席卓榮泰及多名黨籍民代都力挺郭國文高喊「挺地方，顧台灣」。

郭國文說，在七股、佳里、西港爭取許多治水建設，市府也說溪北已投入超過292億元交通建設，在山區則爭取玉井加工及冷鏈物流中心，也是對農民相當重要的基礎建設。

郭國文也說，面對高漲房價，民進黨推動房地合一稅2.0、平均地權條例修法、囤房稅2.0等措施，自己都擔任重要推手。

陳昆和則反駁，這幾年房價翻漲，都是民進黨在執政，相關政策迫使成本增加在建商身上，卻轉嫁至購屋者身上。

陳昆和指出，溪北相關建設經費遠不如溪南，有如次等市民，5年多前擔任市議員迄今大力在西港、麻豆爭取南45線、南41線增闢跨曾文溪橋梁，希望紓解溪北往南科交通，未來如能當選，一定使命必達促成。

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