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高雄立委第6選區 三腳督態勢成形

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄報導
民視前董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏（右二）昨晚辦後援總會成立造勢晚會，全程淋雨致詞，台下支持者熱情呼應。記者王昭月／攝影
民視前董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏（右二）昨晚辦後援總會成立造勢晚會，全程淋雨致詞，台下支持者熱情呼應。記者王昭月／攝影

民視前董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏投人高雄第6選區立委選舉，挾個人政治資歷及雄厚財力，對戰國民黨提名的陳美雅及民進黨提名的趙天麟，不僅最早成立競選總部，昨更搶先成立後援總會。地方盛傳，郭此戰主要瞄準趙天麟，「三腳督」局面，對藍營相較有利，不過綠營老神在在，指郭的輔選體系不乏藍營出身人士，選局尚難定論。

郭倍宏昨成立後援總會，場地是1979年「美麗島事件」雜誌社舊址，被視為台灣政治民主化轉捩點。前高市議員陳乃靜擔任後援總會長，前市議員吳益政林于凱及北市前勞工局長陳信瑜也加入輔選。

下屆高雄第6選區立委選舉不似這屆參選爆炸，目前就戰鬥位置的僅趙天麟、陳美雅及郭倍宏3人。趙是3連霸立委，基層耕耘深。已當過4屆議員的陳美雅頂著日本早稻田大學法學博士學歷，現為議會國民黨團總召，與趙一樣具極強論述力，上屆立委一戰以3.5萬票的差距敗給趙，這次2人再度對戰。

68歲郭倍宏曾是海外「黑名單」，今年4月表態參選立委，甫參選即狠嗆現任立委趙天麟當太久了，應換選區或為下屆市長做準備，不該久居其位。

政壇先輩郭倍宏強勢叫戰，趙天麟先前坦露，選舉是4年1次的檢驗，壓力確實有，不過他仍一貫扎根基層。曾任他服務處執行長的市議員黃文益，近來也當趙分身上街拜票，全力助陣。

地方人士表示，郭倍宏具深綠色彩，與趙天麟系出同源，但郭先前在民視，趙與三立已故前董事長林崑海交情匪淺，從媒體競爭到現今政壇對峙，恩仇難解，此外趙在上屆選舉為扶植旗下子弟兵與黨內流派扞格，此戰能否獲全力奧援是未定數，下屆立委選舉若「三腳督」，藍營陳美雅有機會漁翁得利。

民進黨高市黨部主委許智善指目前浮出檯面支持郭倍宏的要角不少藍營出身，藍軍也不見得討便宜。

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