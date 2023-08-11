柯文哲神隱多日 郭正亮推測在忙立委名單「提名得很巧」

台灣民眾黨日前在台北舉辦北區姊妹台灣選哲之友會活動時，邀來舞者身著空服員造型服裝熱舞，引發外界批評是物化女性。民眾黨總統參選人柯文哲近日神隱，沒有公開行程。前立委郭正亮推測，柯文哲應該是忙著盤點立委出選名單，為了不讓民進黨立委席次過半，「提名得很巧」。

前立委郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲已神隱多日，他推測可能是在盤點不分區及區域立委的出選名單。

郭正亮指出，依法規定，區域立委必須提名10席，才能有不分區立委的席位，由於柯文哲不希望民進黨立委過半，因此「提名得很巧」，在國民黨可能勝選的地區不要提名，針對民進黨戰力較強的地區則要提名一席。

郭正亮表示，雖然民眾黨立委當選機率都不高，但一定要提名，否則就沒辦法擁有不分區立委的席位。

郭正亮表示，柯文哲應該開始盤點不分區立委名單，民眾黨不分區立委可能有8席以上，且不分區立委名單一定會牽動選情，人選將比區域立委更重要，加上2020年國民黨就是吃到不分區立委的虧，因此推測柯文哲可能正在忙著處理這些事。

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