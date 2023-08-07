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基進黨擬參選 金門立委3女戰爭

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛李成蔭／連線報導
楊佩樺護理師出身，轉入政治圈工作，曾投入高市林園大寮選區議員選舉落敗。記者王慧瑛／攝影
楊佩樺護理師出身，轉入政治圈工作，曾投入高市林園大寮選區議員選舉落敗。記者王慧瑛／攝影

立委選戰在即，各政黨積極布局，台灣基進黨有意派高雄黨部執行長楊佩樺到金門參選，對戰藍營現任立委陳玉珍，楊鬆口說「一切準備好了」。陳玉珍說，誰來參選都歡迎，台灣基進、楊佩樺平時是否關心金門，有沒有理解民意，才是金門人關心的。

31歲楊佩樺是護理師出身，近年轉入政治圈，曾投入高雄市林園大寮選區市議員落敗，楊另一半是職業軍人，一度要調往金門，黨內靈機一動鼓勵楊佩樺「何不參選金門」，加上金門戰略位置特殊，有助宣揚台派理念，決定金門這一戰不缺席。

國民黨現任金門立委陳玉珍識別度高，空戰、組織都不錯，外界看好她連任一役十拿九穩。本報資料照片
國民黨現任金門立委陳玉珍識別度高，空戰、組織都不錯，外界看好她連任一役十拿九穩。本報資料照片

金門一向是藍營優勢區，民進黨目前沒派人參戰，是否與基進合作未定案，檯面上人選，除陳玉珍尋求三連霸，挑戰者包含民眾黨徵召副議長歐陽儀雄妻子尚文凱，加上楊佩樺，將成為3個女人戰爭。

民眾黨徵召金門縣議會副議長歐陽儀雄的妻子尚文凱參選金門縣立委。圖／尚文凱提供
民眾黨徵召金門縣議會副議長歐陽儀雄的妻子尚文凱參選金門縣立委。圖／尚文凱提供

楊佩樺7月9日至26日曾前往烏克蘭，同行還有新北市民進黨議員林秉宥，楊談到，烏克蘭的所見所聞，讓她對敵我意識、國防改革、民防改革、全民動員等議題更有感。

另，新北市12席區域立委布局，藍營第2選區（五股區、蘆洲區及三重區16里）人選難產，誰來對戰綠營林淑芬還不明朗，國民黨議員黃桂蘭、無黨籍李翁月娥、市府前青年局長錢念群被點名，幾名當事人意願不高，該選區是藍營艱困選區，翻轉不易。市黨部主委黃志雄透露，有2、3名人選徵詢中，月底前可望協調完成。

蘆洲被視為綠營大本營，現任民進黨立委林淑芬五連霸實力雄厚，力拚六連霸，該區歷屆藍營人選皆難產，多採徵召方式推人，2016年派現任議員陳明義、2020年是現任議員黃桂蘭上陣，都鎩羽而歸。

2024選舉 2024立委選舉 楊佩樺 陳玉珍 黃桂蘭

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