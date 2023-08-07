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基進黨擬參選 金門立委3女戰爭
立委選戰在即，各政黨積極布局，台灣基進黨有意派高雄黨部執行長楊佩樺到金門參選，對戰藍營現任立委陳玉珍，楊鬆口說「一切準備好了」。陳玉珍說，誰來參選都歡迎，台灣基進、楊佩樺平時是否關心金門，有沒有理解民意，才是金門人關心的。
31歲楊佩樺是護理師出身，近年轉入政治圈，曾投入高雄市林園大寮選區市議員落敗，楊另一半是職業軍人，一度要調往金門，黨內靈機一動鼓勵楊佩樺「何不參選金門」，加上金門戰略位置特殊，有助宣揚台派理念，決定金門這一戰不缺席。
金門一向是藍營優勢區，民進黨目前沒派人參戰，是否與基進合作未定案，檯面上人選，除陳玉珍尋求三連霸，挑戰者包含民眾黨徵召副議長歐陽儀雄妻子尚文凱，加上楊佩樺，將成為3個女人戰爭。
楊佩樺7月9日至26日曾前往烏克蘭，同行還有新北市民進黨議員林秉宥，楊談到，烏克蘭的所見所聞，讓她對敵我意識、國防改革、民防改革、全民動員等議題更有感。
另，新北市12席區域立委布局，藍營第2選區（五股區、蘆洲區及三重區16里）人選難產，誰來對戰綠營林淑芬還不明朗，國民黨議員黃桂蘭、無黨籍李翁月娥、市府前青年局長錢念群被點名，幾名當事人意願不高，該選區是藍營艱困選區，翻轉不易。市黨部主委黃志雄透露，有2、3名人選徵詢中，月底前可望協調完成。
蘆洲被視為綠營大本營，現任民進黨立委林淑芬五連霸實力雄厚，力拚六連霸，該區歷屆藍營人選皆難產，多採徵召方式推人，2016年派現任議員陳明義、2020年是現任議員黃桂蘭上陣，都鎩羽而歸。
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