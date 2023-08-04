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羅智強爆遭競辦高層買網軍騷擾 徐巧芯：黨內應該少猜忌

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員、立委參選人徐巧芯。記者黃仲裕／攝影
國民黨北市議員、立委參選人徐巧芯。記者黃仲裕／攝影

國民黨北市立委參選人羅智強今指出，近來臉書出現大量網軍留言，後來才知是「有位」競辦高層下高額預算給網軍公司來執行此任務，直言「高層」鬧夠了沒？國民黨北市議員、北市立委參選人徐巧芯認為，也可能有人反串、故意挑撥離間，她不確定是哪一種，強調黨內應該都要多一點信任、少一點猜忌，砲口一致對準民進黨是當務之急。

羅智強今在臉書發文，近幾天陸續出現幾千條的網軍留言，對他的臉書形成了嚴重的干擾，連其家人、父母都不放過，他的團隊必須有專人封鎖，以免造成洗版。

他說，有消息靈通的記者向他透露，「有位」競辦高層下高額預算給網軍公司，執行這個騷擾其臉書的任務。競辦內部也有人不滿、覺得太超過，因此請記者𨍭告，要他注意。羅說，簡直不敢置信，但依那位「高層」的習慣，說了，他也會否認。

徐巧芯表示，有沒有人在做這件事情，她真的不知道，有時候可能會是反串、故意挑撥離間，並不確定是哪一種。她認為，黨內大家應該都要多一點信任、少一點猜忌，當務之急是砲口一致對準民進黨。

一位不具名藍營人士認為，現在流傳各式各樣傳言，委託公關公司打自己人，很難想像如此機密事情會讓一個記者知道，再由他轉述給羅智強。

他說，羅智強、游淑慧、徐巧芯打民進黨打得很凶，確實也常被網軍騷擾，且大部分都是民進黨網軍來洗版。如果羅智強覺得不敢置信，或許可私下找對方當面問清楚，會不會承認是一件事，至少大家在江湖走跳久了，也能看出對方的態度，大家都是黨內同志，坦誠少誤解比較好。

國民黨立委參選人羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委參選人羅智強。圖／聯合報系資料照

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