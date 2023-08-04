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竹市立委／柯文哲未放棄勸妹 吳欣盈強調不缺席

聯合報／ 記者林縉明歐陽良盈／台北報導
民眾黨立委吳欣盈。聯合報系資料照
民眾黨立委吳欣盈。聯合報系資料照

民眾黨新竹市立委選舉遲未提名人選，原規畫由不分區立委吳欣盈參選，但吳遲未表態；民眾黨主席柯文哲日前鬆口「吳欣盈決定不選」，並曾經有詢問胞妹柯美蘭有無意願參選，對方說在當醫生沒空。民眾黨內部人士透露，柯文哲尚未放棄徵召柯美蘭，持續透過各種方法勸進。至於吳欣盈昨天透過幕僚表示，她與民眾黨在今年選戰不會缺席，會有策略性考量，共同努力。

新竹市是民眾黨執政縣市之一，也是柯文哲家鄉，民眾黨早已表態一定會推派人選參選。不過，距離選舉剩下約半年時間，人選尚未定案，引發基層焦慮。

柯文哲日前突然替吳欣盈宣布不選新竹立委後，近日卻有消息指出，吳欣盈並非不想選舉，而是本來屬意參選北市松信選區，但柯文哲與該選區國民黨參選人徐巧芯保有合作默契，決定民眾黨不在該區提名，吳欣盈因而被勸退。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，黨內原本覺得新竹科技、都會風格很適合吳欣盈參選，且跟吳關注的議題也很契合，但吳欣盈今年初才生小孩，基於人生規畫考量，本人選舉意願並不高，跟選區無關，也沒有表態參選松信區被勸退的事。

陳智菡強調，選區若有民眾黨自己不錯的人選，當然會推自己的人為主，但也會考量在該選區是否有勝算，但沒有吳欣盈表態參選被勸退一事。吳欣盈表示，民眾黨與她在今年的選戰中都不會缺席，會有策略性的考量，共同努力。

至於鴻海創辦人郭台銘近期動作頻頻，外界解讀是在為獨立參選總統準備。民眾黨總統參選人柯文哲前日表示，如果郭台銘參選總統，民進黨總統參選人賴清德百分之百當選，其他三組參選人直接掛掉，賴清德可以直接開香檳慶祝。

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