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屏南選區／綠內亂不解決 恐保送蘇震清之子

聯合報／ 記者周佑政林銘翰／台北報導
屏東無黨籍立委蘇震清（右）因選罷法修法連任受阻，但基層實力雄厚，由兒子蘇孟淳（左）代父出征。圖／聯合報系資料照片
屏東無黨籍立委蘇震清（右）因選罷法修法連任受阻，但基層實力雄厚，由兒子蘇孟淳（左）代父出征。圖／聯合報系資料照片

民進黨提名的屏東第二選區（屏南）立委參選人許展維涉違反採購法，已宣布退選。民進黨將面對誰來接棒參選，更棘手的是，因涉貪被起訴已退出民進黨的蘇震清推出兒子蘇孟淳角逐這席立委。泛綠分裂，藍營尚未推人，但據了解，基層實力雄厚的國民黨籍議長周典論，目前傾向支持蘇，讓綠營原已艱困的選情雪上加霜。

許展維宣布退選後，民進黨內再次將目光投向出身屏南的不分區立委莊瑞雄，希望莊擔任「救火隊」。但莊瑞雄說，這席立委選舉，絕對不要用派系的角度思考，「我的角色就是不適合」，蘇震清長年經營屏北，上次選戰因為選區調整轉戰屏南，他擔任蘇的競選總幹事，「現在如果要我跟蘇家參選，這是內部危機的問題」。

莊瑞雄表示，為黨出征對決國民黨，百分之百沒有問題，作為黨員，黨中央提名小組最後到底如何處理，他會尊重，但他仍要不厭其煩強調，「我就是不合適」。選戰一開打，不可能「佛系」，但要他去與蘇家廝殺也很難，選戰若無衝鋒陷陣，要如何勝選。

國民黨在該選區尚未派人，但綠營知情人士說，周典論與蘇家關係密切，周目前的態度是傾向支持蘇孟淳。蘇震清已是無黨籍，民進黨無法規範蘇家動向，無黨籍人士爭取各方勢力支持也無可厚非，「不能怪蘇震清」。綠營人士說，民進黨不可能放棄這個選區，而蘇家基層實力堅強，若再加上周典論「倒戈」，無疑是保送蘇孟淳上壘。另一位民進黨人士說，莊瑞雄、蘇震清過去一起打天下，這是違背人性的提名。這位人士說，黨內不能只是放話點名，而是要務實面對「蘇震清難題」，如果無法妥善處理，「民進黨保證不會贏」。

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