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搶原民立委席次 藍白提名確定

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台灣民眾黨日前中央委員會通過提名台東縣前延平鄉長胡黃廣文，參選山地原住民立委選舉。記者尤聰光／翻攝
台灣民眾黨日前中央委員會通過提名台東縣前延平鄉長胡黃廣文，參選山地原住民立委選舉。記者尤聰光／翻攝

山地原住民有3席立委，現任立委伍麗華孔文吉高金素梅爭取連任，國民黨另提屏東縣霧台鄉衛生所主任盧縣一參選。民眾黨首度加入原民立委戰局，提名藍營背景的台東縣前延平鄉長胡黃廣文參選。胡黃強調，布農族已26年未出一席立委，布農族需要團結。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，胡黃廣文已申請退黨，沒有黨紀處分問題，尊重他的選擇。

民眾黨部指出，胡黃廣文是台東布農族人，畢業於國立空中大學公共行政學系，競選主軸強調，未來會依布農族分享的精神，平等照顧小族。

胡黃廣文說，全國布農族近6萬人，人數雖眾，但歷來族人因分散各區，造成隔閡，以至於26年來無一席立委，過去布農族都淪為其他民族與政黨的配票工具，布農族不能缺席，「這次該換我們自主了」。

近日胡黃廣文積極拜票尋求支持，台東各部落大小豐年祭也能看見高金素梅等3位尋求連任的原民立委身影，原民選區大，競爭激烈。國民黨山地原住民選區徵召屏東縣霧台鄉衛生所醫師兼主任盧縣一，瞄準同為屏東出身的現任民進黨立委伍麗華。

吳秀華說，胡黃廣文是台東布農族人，也當過延平鄉長，有一定的人脈，多少會對國民黨有影響，黨部會努力爭取山原區塊選票支持。

2024大選 立委選舉 胡黃廣文 布農族人 伍麗華 高金素梅 孔文吉 豐年祭

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