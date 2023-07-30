高雄前鎮小港選區立委4搶1 戰況激烈

高雄市第8選區，民進黨下屆提名立委賴瑞隆尋求3連霸，國民黨派出年僅30歲的李明璇挑戰，民眾黨找來「褲子大王」千金楊宜庭扮刺客，司法改革黨則提名李政憲參選。眾人目標一致瞄準「花媽」陳菊一手栽培的子弟兵賴瑞隆，戰火如雲。

前鎮、小港、旗津3區被外界形容「綠到出汁」，民進黨著力甚深。地方人士指，前鎮、小港有產業發展需求，賴瑞隆常直接把部會首長找來談，解決不少難題。

國民黨主打世代接棒，提名黨發言人李明璇，李在所有提名人中最年輕，不僅從無參選經驗，甚至自曝曾對政治冷感，人生首戰卻投入高雄最艱困選區。李昨在君毅正勤社區辦見面會，小國旗滿場揮舞，士氣如虹。

國民黨智庫執行長柯志恩（中）為黨籍立委參選人李明璇（左）站台。記者王昭月／攝影

國民黨智庫執行長柯志恩稱許李明璇「勇敢」。李也向支持者喊話，「誰說國民黨的年輕人不敢戰？」手中的麥克風就是要來替人民發聲。

民眾黨楊宜庭學識及顏值兼具，她的父親楊政城以創辦「PK褲子大王」聞名，事業版圖橫跨成衣、旅館、藥妝、餐飲，曾參選議員落敗。楊宜庭「代父出征」，掀起話題。

剛成立的司法改革黨提名李政憲，李原本從事製衣業，控前市長陳菊刁難他女兒開設的羽球館，2012年參選議員，駕車衝進市府潑柴油，此次揚言要揭發民進黨新潮流弊端。

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