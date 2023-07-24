黨內互打？遭Kolas控捏造不倫爆料　陳瑩「不願配合演出」回應藏玄機

image source：FB／陳瑩、Kolas Yotaka

文／陳宣懿

總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯）日前遭控秘戀已婚李姓隨扈，她20日直指同黨民進黨立委陳瑩計畫性地鼓勵正宮，扭曲對話脈絡，將對話紀錄提供給鏡週刊Kolas，並表示已提告陳瑩。對此，陳瑩21日回應，音樂系出身的自己，與複雜的政治圈是很格格不入的，「如果我做錯事了，我一定虛心檢討，好好道歉，絕對不會怪罪別人，更不會拖一堆人下水。」她強調，自己是黨提名的（立委）候選人，針對Kolas惡意攻擊的言論，「不值得我花時間回應，更不願意配合演出。」陳瑩已報請黨中央要秉公處理。

Kolas連3天發文 指控3人為霸凌者、迫害者、誹謗者

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/18～2023/07/20）統計調查，近三天「Kolas」的探索概念，主要可以分兩大類，第一類是Kolas對於外界質疑的回應，18日Kolas於臉書發文表示，從未如王鴻薇指稱透過管道施壓要求撤告。她請政客停止消費李家人，「霸凌者，你們夠了」。接著，19日Kolas稱傅崐萁涉入「聖母峰」事件，批評傅崐萁為「迫害者」。20日Kolas再發文，指控陳瑩為「誹謗者」惡意爆料，她稱「想『攻』聖母峰，要裝備齊全，一但雪崩，會有山難」。

遭Kolas指控「霸凌」 王鴻薇嗆「是非可以這樣顛倒嗎？」引關注

近三天「Kolas」的探索概念第二類則是王鴻薇與正宮的反擊，王鴻薇回嗆，「用政治轉移焦點，就是你們這些民進黨人的一貫技倆，是我去讓你發生不倫戀的嗎？我幫受害的元配發聲是霸凌嗎？那妳對受害者造成的傷害又是什麼？套句林智堅的名言，是非可以這樣顛倒嗎？」

此外，王鴻薇於聲明指出，Kolas臉書貼文明確說明「根據我與李家人共同的友人轉述，原告稱不認識王鴻薇，就在王鴻薇召開記者會之前幾個小時，當天凌晨，原告或許在家人的勸服下逐漸了解『聖母峰』事件的來龍去脈等語」這句話背後透露Kolas至今還可在透過相關人監視原配舉動，「自證施壓所言不假」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月18日至2023年07月20日。

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