黨內互打？遭Kolas控捏造不倫爆料 陳瑩「不願配合演出」回應藏玄機
image source：FB／陳瑩、Kolas Yotaka
文／陳宣懿
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯）日前遭控秘戀已婚李姓隨扈，她20日直指同黨民進黨立委陳瑩計畫性地鼓勵正宮，扭曲對話脈絡，將對話紀錄提供給鏡週刊Kolas，並表示已提告陳瑩。對此，陳瑩21日回應，音樂系出身的自己，與複雜的政治圈是很格格不入的，「如果我做錯事了，我一定虛心檢討，好好道歉，絕對不會怪罪別人，更不會拖一堆人下水。」她強調，自己是黨提名的（立委）候選人，針對Kolas惡意攻擊的言論，「不值得我花時間回應，更不願意配合演出。」陳瑩已報請黨中央要秉公處理。
Kolas連3天發文 指控3人為霸凌者、迫害者、誹謗者
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/18～2023/07/20）統計調查，近三天「Kolas」的探索概念，主要可以分兩大類，第一類是Kolas對於外界質疑的回應，18日Kolas於臉書發文表示，從未如王鴻薇指稱透過管道施壓要求撤告。她請政客停止消費李家人，「霸凌者，你們夠了」。接著，19日Kolas稱傅崐萁涉入「聖母峰」事件，批評傅崐萁為「迫害者」。20日Kolas再發文，指控陳瑩為「誹謗者」惡意爆料，她稱「想『攻』聖母峰，要裝備齊全，一但雪崩，會有山難」。
遭Kolas指控「霸凌」 王鴻薇嗆「是非可以這樣顛倒嗎？」引關注
近三天「Kolas」的探索概念第二類則是王鴻薇與正宮的反擊，王鴻薇回嗆，「用政治轉移焦點，就是你們這些民進黨人的一貫技倆，是我去讓你發生不倫戀的嗎？我幫受害的元配發聲是霸凌嗎？那妳對受害者造成的傷害又是什麼？套句林智堅的名言，是非可以這樣顛倒嗎？」
此外，王鴻薇於聲明指出，Kolas臉書貼文明確說明「根據我與李家人共同的友人轉述，原告稱不認識王鴻薇，就在王鴻薇召開記者會之前幾個小時，當天凌晨，原告或許在家人的勸服下逐漸了解『聖母峰』事件的來龍去脈等語」這句話背後透露Kolas至今還可在透過相關人監視原配舉動，「自證施壓所言不假」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月18日至2023年07月20日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Kolas谷辣斯』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
延伸閱讀
✎ 2024選戰／Kolas捲不倫爆陳瑩餵稿週刊：想攻聖母峰一旦雪崩會有山難
✎ 2024選戰／郭台銘投書批判賴清德引戰 卻高達4成3不樂見他選總統
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋！
聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】
給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/
加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言