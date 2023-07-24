屏東二選區／上場代打？莊瑞雄：不會吧

民進黨屏東縣第二選區立委參選人許展維及妻子許慧玲，涉短報政治獻金並違反政府採購法遭檢舉，檢調日前搜索帶回相關帳冊，訊後諭令廿萬元交保。日前民進黨中央已經回應，會用最高道德標準來處理，黨內評估該區可能換人參選。不過，昨天記者詢問立委莊瑞雄有沒有可能「代打」，莊先是大笑幾聲，隨後回：「不會吧。」

許展維交保後，透過臉書表示，妻子短報二○一八年縣議員選舉政治獻金，衍生後續的司法問題，他一定坦然面對。但民進黨資深民代認為，案情可能不單純。派系人士也表示，許展維自稱是短報政治獻金的說法漏洞百出，若是如此僅是罰錢了事程度，根本不會被交保。

賴清德推民主大聯盟盼廣納區域立委人才，但已有多人退選。包括桃園平鎮區立委參選人楊家俍、基隆市立委參選人張秉鈞、合作禮讓的新北永和區無黨籍立委參選人李正皓、徵召參選的台北市北松山區立委參選人林飛帆；立委陳歐珀原競選連任，但遭爆與詐團關係密切，宣布退選。

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